Выставка «Обыкновенный нацизм» проходит в Доме Москвы

Беларусь и Россия развивают активное сотрудничество в изучении общей истории и защите исторической правды. Мы должны помнить, какой ценой завоеван мир, и всеми силами защищать историческую правду. Такое мнение на открытии выставки «Обыкновенный нацизм» высказал Игорь Сергеенко, председатель Республиканского совета по исторической политике, сообщили в программе «Новости «24 часа» на СТВ.

Через архивные снимки и документы, книги и кинохронику рассказана история возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней. Львовский погром, карательные операции против мирных граждан.

Волынская резня – в экспозиции свидетельства самых трагических событий истории. Центральная часть экспозиции посвящена пронацистским настроениям в современной Украине. Агитационные листовки, военная форма, флаги с символикой, оружие, осколки снарядов и гильзы – представлено более 200 экспонатов. Все они собраны на освобожденных территориях.