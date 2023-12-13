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Выставка «Обыкновенный нацизм» проходит в Доме Москвы

13 декабря 2023 17:13
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Беларусь и Россия развивают активное сотрудничество в изучении общей истории и защите исторической правды. Мы должны помнить, какой ценой завоеван мир, и всеми силами защищать историческую правду. Такое мнение на открытии выставки «Обыкновенный нацизм» высказал Игорь Сергеенко, председатель Республиканского совета по исторической политике, сообщили в программе «Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Обыкновенный нацизм» проходит в Доме Москвы-1

Через архивные снимки и документы, книги и кинохронику рассказана история возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней. Львовский погром, карательные операции против мирных граждан.

Выставка «Обыкновенный нацизм» проходит в Доме Москвы-4

Волынская резня – в экспозиции свидетельства самых трагических событий истории. Центральная часть экспозиции посвящена пронацистским настроениям в современной Украине. Агитационные листовки, военная форма, флаги с символикой, оружие, осколки снарядов и гильзы – представлено более 200 экспонатов. Все они собраны на освобожденных территориях.

Выставка «Обыкновенный нацизм» проходит в Доме Москвы-7

Ознакомиться с выставкой можно в Доме Москвы в Минске. Для посетителей экспозиция будет доступна с 19 декабря по 30 января.

# Нацизм # общество

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