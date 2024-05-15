В Совете Республики обсудят подготовку к проведению Форума регионов

Работа регионов Беларуси и России стала драйвером развития торговых отношений. Экспорт наших товаров вырос на 31 %. Беларусь ведет поставки через 20 российских портов. Только за первую половину 2023 года нарастила перевалку грузов через морскую инфраструктуру России в четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти цифры подтверждают значительный потенциал межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства. Инициатор такого формата работы – Александр Лукашенко. Президент регулярно проводит встречи с главами регионов и федеральных округов России. Это необходимо для налаживания связей. Укрепляет их Форум регионов.

15 мая в Совете Республики пройдет совместное заседание организационных комитетов по подготовке масштабного мероприятия. В конце июня уже 11-й по счету форум примут три белорусских города: Витебск, древний Полоцк и самый молодой город страны Новополоцк. В каждом сейчас готовятся площадки. Чтобы важное в жизни двух стран событие состоялось на высоком уровне, дорабатывается деловая и культурная программа, организуются секционные и пленарное заседания, выставка достижений народного хозяйства.

Продолжая совместную работу в различных сферах, регионы укрепляют единство братских народов. Только в прошлом году представители Беларуси и России совершили более 200 взаимных визитов, это стало рекордом.