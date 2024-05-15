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Сезон охоты на косулю открылся в Беларуси

15 мая 2024 06:18
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Сезон охоты на косулю открывается 15 мая в Беларуси. Согласно правилам, по 30 сентября разрешена охота на взрослых самцов, а также на селекционных животных этого вида любого пола и возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон охоты на косулю открылся в Беларуси-1

Охотиться можно круглосуточно из засады или с подхода. Можно использовать нарезное, гладкоствольное и метательное оружия. Для поиска добытых или раненых животных разрешено применять охотничьих собак. Рога самцов косули к середине мая полностью очищаются от кожи и являются желанным трофеем. Численность популяции косули в Беларуси ежегодно увеличивается. В охотничьих угодьях сейчас более 135 тысяч особей.

# Охота в Беларуси # общество

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