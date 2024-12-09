Что сейчас происходит на рынке такси и как новые правила прижились на дорогах? Анонс «По существу»

Что сейчас происходит на рынке такси? Как прошел рейд ГАИ по безопасности пассажирских перевозок? Что с ценами? И как новые правила прижились на дорогах? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят транспортные вопросы.
Стать участником дискуссии может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.