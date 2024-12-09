Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Есть такая поговорка в Украине: «Паны дерутся, у холопов чубы трещат». Если поговорку совместить со статистикой боевых потерь ВСУ убитыми и ранеными, коих уже более 900 тысяч, то понятно, что чубов-то почти не осталось! А кто же тогда эти злокозненные паны, которые отсиживаются в сторонке и прохладце, которые сами не дерутся, а в драку посылают тех же украинцев? Это «демократы с Запада» – что поближе, что за «лужей». В общем, «белые люди». Как можно пройти мимо такого очевидного наблюдения? Как? Ответ дают сами украинцы. Не знаю, по умыслу, по Фрейду ли, но укронацики сами себя выдали, когда свои карательные отряды назвали «ВСУ». В кулуарах этих самых ВСУ сами же украинцы с улыбкой ехидно расшифровывают данную аббревиатуру так: «Валим с Украины».

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