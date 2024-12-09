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Елфимов: «Истинная Украина рано или поздно распрощается со своими «националистами», в этом можете не сомневаться»

09 декабря 2024 08:31
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: «Истинная Украина рано или поздно распрощается со своими «националистами», в этом можете не сомневаться»-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Есть такая поговорка в Украине: «Паны дерутся, у холопов чубы трещат». Если поговорку совместить со статистикой боевых потерь ВСУ убитыми и ранеными, коих уже более 900 тысяч, то понятно, что чубов-то почти не осталось! А кто же тогда эти злокозненные паны, которые отсиживаются в сторонке и прохладце, которые сами не дерутся, а в драку посылают тех же украинцев? Это «демократы с Запада» – что поближе, что за «лужей». В общем, «белые люди». Как можно пройти мимо такого очевидного наблюдения? Как? Ответ дают сами украинцы. Не знаю, по умыслу, по Фрейду ли, но укронацики сами себя выдали, когда свои карательные отряды назвали «ВСУ». В кулуарах этих самых ВСУ сами же украинцы с улыбкой ехидно расшифровывают данную аббревиатуру так: «Валим с Украины».

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# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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