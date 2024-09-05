В Солигорском районе выявлена 221 несанкционированная свалка. Что грозит нарушителям?

В Солигорском районе выявлена 221 несанкционированная свалка. Пытаясь сэкономить на вывозе мусора, люди выбрасывают его в лесах и у дорог. Что в свою очередь наносит вред природе. Такое нарушение влечет за собой административную ответственность. Штраф может дойти до 1 200 рублей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Пластик, стекло, бытовые отходы остаются в земле на десятилетия, нанося серьезный ущерб. Например, кусок ткани, который, не глядя, бросили в кусты, будет разлагаться минимум 3 года. Алюминиевая банка, королева загрязнения, срок распада – 500 лет, при этом еще выделяет вредные вещества. А ведь в каждом районе есть специальные полигоны, куда можно вывести мусор.

Дарья Авсюк, корреспондент:

За несанкционированные свалки предусмотрено наказание. Но сначала нарушителя нужно поймать едва ли не за руку. Именно поэтому инспекторы все чаще используют фотоловушки.

Эти миниатюрные камеры устанавливают как раз в тех местах, где чаще других возникают стихийные свалки. Тот, кто попал в кадр, что называется, не отвертится. Найти нарушителя лишь вопрос времени. Только в 2024 году в Солигорском районе их выявлено свыше 200.