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В Солигорском районе выявлена 221 несанкционированная свалка. Что грозит нарушителям?

05 сентября 2024 17:37
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В Солигорском районе выявлена 221 несанкционированная свалка. Пытаясь сэкономить на вывозе мусора, люди выбрасывают его в лесах и у дорог. Что в свою очередь наносит вред природе. Такое нарушение влечет за собой административную ответственность. Штраф может дойти до 1 200 рублей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

В Солигорском районе выявлена 221 несанкционированная свалка. Что грозит нарушителям?-2

Пластик, стекло, бытовые отходы остаются в земле на десятилетия, нанося серьезный ущерб. Например, кусок ткани, который, не глядя, бросили в кусты, будет разлагаться минимум 3 года. Алюминиевая банка, королева загрязнения, срок распада – 500 лет, при этом еще выделяет вредные вещества. А ведь в каждом районе есть специальные полигоны, куда можно вывести мусор.

В Солигорском районе выявлена 221 несанкционированная свалка. Что грозит нарушителям?-4

Дарья Авсюк, корреспондент:
За несанкционированные свалки предусмотрено наказание. Но сначала нарушителя нужно поймать едва ли не за руку. Именно поэтому инспекторы все чаще используют фотоловушки.

В Солигорском районе выявлена 221 несанкционированная свалка. Что грозит нарушителям?-6

Эти миниатюрные камеры устанавливают как раз в тех местах, где чаще других возникают стихийные свалки. Тот, кто попал в кадр, что называется, не отвертится. Найти нарушителя лишь вопрос времени. Только в 2024 году в Солигорском районе их выявлено свыше 200.

В Солигорском районе выявлена 221 несанкционированная свалка. Что грозит нарушителям?-8

Ирина Леушина, главный врач Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии штрафы:
Административным кодексом предусмотрена ответственность для физических лиц до 30 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей – до 100 базовых величин. Для юридических лиц – до 1 000 базовых величин.

Подробности в сюжете.

# Экология # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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