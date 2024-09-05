В Минске откроются сразу 9 новых локаций ко Дню города – как столица готовится к торжеству?

Уже по сложившейся традиции в преддверии Дня города каждый район готовит подарки для своих жителей. Акцент – на благоустройство зон отдыха и создание условий для досуга минчан. В 2024 году откроется сразу 9 новых локаций. Одна из них разместится в одном из старейших парков Ленинского района, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Преображение зеленой зоны оценила Юлия Минич.

Извилистые водопады, плакучие ивы вдоль набережной и неспешно прогуливающиеся горожане. После модернизации Антоновского парка посетителей зеленой зоны стало значительно больше. В сквере создали концепцию семейного отдыха с упором на здоровый образ жизни. Появились новые объекты – детские площадки, спортивный уголок для занятий воркаутом, оригинальные арт-композиции.

Антоновский парк – один из старейших в столице, его открыли почти 100 лет назад. Поэтому с течением времени зеленая зона потребовала современных обновлений. Территорию для отдыха постарались сделать максимально комфортной для каждого, учли пожелания местных жителей.

Заметны изменения, приятно. Вот выхожу, занимаюсь скандинавской ходьбой. Заодно и немножко на тренажерах. Так что очень большое спасибо всем, что участвовал в этом.

– Мы сейчас пришли на новую площадку в первый раз. Я бабушка. Внуку очень нравится. Тебе нравится?

– Нравится!

Из интересного – детский веревочный городок. Для комфорта площадку подсыпали песком. Обустроили и территорию для выгула домашних питомцев, которую оснастили различными конструкциями для тренировки четвероногих. Осталось смонтировать ограждение. Но и на этом – не все преобразования. Сейчас вдоль Слепянской водной системы готовят места под установку шести лавочек-качелей.