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Депутаты Мингорсовета завершили объезд «заброшек» Минска

05 сентября 2024 17:37
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В столице завершился объезд неиспользуемых объектов депутатами Мингорсовета. Всего в городе свыше 170 таких сооружений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Депутаты Мингорсовета завершили объезд «заброшек» Минска-2

Как правило, это парковки и заброшенные здания. В ходе их мониторинга специально созданная комиссия выясняет причины простоя, общается с собственниками и находит оптимальные решения для скорейшего вовлечения в оборот столицы таких объектов. Последний из посещаемых районов – Центральный. Здание по адресу Мельникайте, 12 простаивает полтора десятка лет. В 2008 году его приобрели на аукционе. Планировалось, что здесь будет кафе, однако из-за нарушений при строительстве объект так и не был введен в эксплуатацию.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Есть динамика по тем зданиям, которые простаивали и не по одному десятку лет. Практически на всех зданиях, которые посетила комиссия, отмечено ограничение доступа. И владельцы, пользователи, неважно кто, очень принципиально относятся к ограничению этого доступа. Реагируют на малейшие замечания со стороны администрации районов либо надзорных органов. 

Конечная цель объездов – снизить количество неиспользуемых объектов к нулю. Для этого депутаты Мингорсовета будут оказывать всяческую поддержку владельцам. Например, консультировать по аспектам законодательства. 

# Артем Цуран

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