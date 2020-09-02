В Солигорске продолжают появляться зоны отдыха. В этот раз открыли обновлённую детскую площадку

Новости Беларуси. Современная детская площадка появилась на улице Горького в Солигорске. Обновленный стадион открыли к учебному году около школы № 2, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь разместилось футбольное поле, турники и зона с тренажерами.

А вот любимым местом детей стала современная детская площадка.

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:

Текущим ремонтом были проведены работы по устройству нового рулонного мягкого покрытия для различных игр. Также были установлены ограждения, которые препятствуют выходу игры на школьном стадионе за пределы стадиона – на территорию многоквартирных жилых домов.

В городе продолжают появляться новые зоны отдыха. Сейчас завершается строительство скейт-парка на улице Набережной.