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В Солигорске продолжают появляться зоны отдыха. В этот раз открыли обновлённую детскую площадку

02 сентября 2020 14:36
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Новости Беларуси. Современная детская площадка появилась на улице Горького в Солигорске. Обновленный стадион открыли к учебному году около школы № 2, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске продолжают появляться зоны отдыха. В этот раз открыли обновлённую детскую площадку-1

Здесь разместилось футбольное поле, турники и зона с тренажерами.

В Солигорске продолжают появляться зоны отдыха. В этот раз открыли обновлённую детскую площадку-4

А вот любимым местом детей стала современная детская площадка.

В Солигорске продолжают появляться зоны отдыха. В этот раз открыли обновлённую детскую площадку-7

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:
Текущим ремонтом были проведены работы по устройству нового рулонного мягкого покрытия для различных игр. Также были установлены ограждения, которые препятствуют выходу игры на школьном стадионе за пределы стадиона – на территорию многоквартирных жилых домов.

В городе продолжают появляться новые зоны отдыха. Сейчас завершается строительство скейт-парка на улице Набережной.

# Государственная социальная политика # общество # Валентин Стасюкевич # Фотофакт

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