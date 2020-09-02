Когда в Минске заканчивается сезон аттракционов и почему его могут продлить?

Новости Беларуси. Аттракционы в парках Минска будут работать до 20 сентября. До конца месяца все объекты должны пройти консервацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Аттракционы в парках Минска будут работать до 20 сентября. До конца месяца все объекты должны пройти консервацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Часть аттракционов отправят в отапливаемые склады для демонтажа отдельных элементов.
К слову, если будет высокая посещаемость парков и хорошая погода, работу аттракционов могут продлить.