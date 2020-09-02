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Когда в Минске заканчивается сезон аттракционов и почему его могут продлить?

02 сентября 2020 14:09
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Новости Беларуси. Аттракционы в парках Минска будут работать до 20 сентября. До конца месяца все объекты должны пройти консервацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда в Минске заканчивается сезон аттракционов и почему его могут продлить?-1

Часть аттракционов отправят в отапливаемые склады для демонтажа отдельных элементов. 

К слову, если будет высокая посещаемость парков и хорошая погода, работу аттракционов могут продлить.

# Аттракционы # общество # Фотофакт

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