Эксперты озвучили выгоды Литвы от транзита товаров через Беларусь

Новости Беларуси. Громкие заявления прозвучали от литовской стороны о якобы серьезных последствиях, которые ждут Беларусь в случае закрытия границ для международных перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, исходя из статистики внешней торговли Беларуси со странами Балтии и, в частности, Литовской Республикой, половина грузов с территории Литвы транзитом через нашу страну направляются в Российскую Федерацию и другие страны, а вторая половина – к нам. При этом, по данным белорусской таможни, всего лишь около 4 % товаров, следующих к нам, имеют литовское происхождение. Все остальные товары, которые ввозятся из Литвы, произведены в других странах, в первую очередь в Европейском союзе.

Выходит, что Литва является лишь своеобразной перевалочной базой, которая за такое посредничество получает существенную прибыль. Только за семь месяцев 2020 года перемещено более 2 миллионов тонн товаров. А это 153 тысячи грузовых транспортных средств и почти 80 тысяч железнодорожных вагонов.

Сейчас бизнес продумывает изменение маршрутов следования при импорте товаров нелитовского происхождения. А учитывая, что объемы, ввезенные из Литвы, внушающие, нетрудно подсчитать, кто в итоге окажется в минусе.