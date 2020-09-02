Асфальт уложат к концу октября. Когда завершится ремонт путепровода на Орловской-Победителей?

Новости Беларуси. Масштабный ремонт продолжается. Аварийный путепровод на Орловской-Победителей реконструируют ускоренными темпами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Переправу построили в 1970-е. На работы ушло четыре года. Сейчас же специалисты должны справиться с задачей всего за четыре месяца. Сдать путепровод в эксплуатацию планируют в ноябре. Чтобы уложиться в сроки, более 100 человек трудятся круглосуточно, а в особо напряженные дни на территории было задействовано вдвое больше рабочих.

Александр Дудич, прораб филиала МСУ № 2 предприятия «Мостострой»:

Никаких непредвиденных обстоятельств не было. На данный момент завершили работы по устройству всех опор в количестве пяти штук. Также смонтировали три пролета балок пролетного строения и выполнили на них монолитные участки.

Работы действительно масштабные. Если раньше сооружение состояло из четырех опор и около 40 балок, то сейчас опор стало пять, а балок – больше 70.