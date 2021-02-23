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«Довезти их в целости и сохранности и максимально быстро». Как работает водитель в МЧС и почему это сложно? 

23 февраля 2021 19:42
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Новости Беларуси. Раньше половина мальчиков мечтала стать космонавтами, а вторая – о профессии спасателя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Хотя и сейчас малыши не прочь примерить образ сотрудника МЧС на себя. 

В День защитников Отечества мы познакомились с настоящим мужчиной, детская мечта которого сбылась.  

«Довезти их в целости и сохранности и максимально быстро». Как работает водитель в МЧС и почему это сложно? -1

Вот уже семь лет каждый рабочий день Денис Кирейчик, слыша гул сирены, одевается в форму и запрыгивает в пожарную машину. На сборы всего 40 секунд. Его задача – оперативно доставить боевой расчет на место происшествия. От слаженных действий и собранности водителя зависит то, как скоро начнут работать спасатели.

«Довезти их в целости и сохранности и максимально быстро». Как работает водитель в МЧС и почему это сложно? -4

Денис Кирейчик, водитель Клецкого РОЧС:
Я голова этой машины и глаза. Надо смотреть, куда еду и как еду. Мне главное – довезти их в целости и сохранности и максимально быстро.

Подробности в видеоматериале Ольги Власовец.

# МЧС Беларуси # общество # Денис Кирейчик # Фотофакт

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