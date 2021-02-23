«Довезти их в целости и сохранности и максимально быстро». Как работает водитель в МЧС и почему это сложно?

Новости Беларуси. Раньше половина мальчиков мечтала стать космонавтами, а вторая – о профессии спасателя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Хотя и сейчас малыши не прочь примерить образ сотрудника МЧС на себя. В День защитников Отечества мы познакомились с настоящим мужчиной, детская мечта которого сбылась.

Вот уже семь лет каждый рабочий день Денис Кирейчик, слыша гул сирены, одевается в форму и запрыгивает в пожарную машину. На сборы всего 40 секунд. Его задача – оперативно доставить боевой расчет на место происшествия. От слаженных действий и собранности водителя зависит то, как скоро начнут работать спасатели.