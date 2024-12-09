Михановичскую школу признали лучшей по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной

Награду учреждение образования получило по итогам республиканского форума «Память поколений во имя будущего». Какие исследования проводят школьники, расскажет Анна Куртасова.

Михановичская средняя школа Минского района лучшая по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этой «Книге памяти» собраны десятки имен участников Великой Отечественной войны – уроженцев Минского района. Факты о каждом солдате, партизане по крупицам собирали учащиеся Михановичской школы. Здесь активно занимаются исследовательской деятельностью.

Елизавета Глусская, учащаяся Михановичской средней школы:

Результаты наших исследовательских работ занесены в эту книгу. В основном она про педагогов Минского района, но 10 фамилий – учителя Михановичской средней школы.

В школе создан музей, посвященный истории Михановичей в военный период. Учащиеся реализуют несколько проектов: «Диалог поколений» и «Герои моей семьи».