Прямой эфир

Михановичскую школу признали лучшей по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной

09 декабря 2024 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Михановичская средняя школа Минского района лучшая по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Награду учреждение образования получило по итогам республиканского форума «Память поколений во имя будущего». Какие исследования проводят школьники, расскажет Анна Куртасова.

Михановичскую школу признали лучшей по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной-2

В этой «Книге памяти» собраны десятки имен участников Великой Отечественной войны – уроженцев Минского района. Факты о каждом солдате, партизане по крупицам собирали учащиеся Михановичской школы. Здесь активно занимаются исследовательской деятельностью.

Михановичскую школу признали лучшей по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной-4

Елизавета Глусская, учащаяся Михановичской средней школы:
Результаты наших исследовательских работ занесены в эту книгу. В основном она про педагогов Минского района, но 10 фамилий – учителя Михановичской средней школы.

В школе создан музей, посвященный истории Михановичей в военный период. Учащиеся реализуют несколько проектов: «Диалог поколений» и «Герои моей семьи».

Михановичскую школу признали лучшей по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной-6

Анна Куртасова, корреспондент:
Народный музей создавался 22 года. За этот период собрано более тысячи экспонатов. Это документы, фотографии, а еще уникальные предметы. Многие вещи приносили сами учащиеся из своих семейных архивов. Например, эта ложка с гравировкой. Кухонный предмет сохранился со времен Великой Отечественной войны и датируется 1943 годом.

Есть поисковый отряд, который собирает факты о ранее неизвестных солдатах. Так, школьникам удалось узнать биографию о 34 бойцах, погибших в июле 44-го.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # Школы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Золотистый ретривер помогает онкобольным деткам! Посмотрите, какой пес-терапевт живет в Синодальном отделе православной церкви
09 декабря 2024 13:53

Золотистый ретривер помогает онкобольным деткам! Посмотрите, какой пес-терапевт живет в Синодальном отделе православной церкви

«Сердце Беларуси». О новом проекте Белорусской православной церкви рассказал иерей Роман Артёмов
09 декабря 2024 13:50

«Сердце Беларуси». О новом проекте Белорусской православной церкви рассказал иерей Роман Артёмов

Александр Лукашенко определил порядок участия белорусов в международных мероприятиях
09 декабря 2024 13:45

Александр Лукашенко определил порядок участия белорусов в международных мероприятиях