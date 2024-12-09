Михановичскую школу признали лучшей по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной
Михановичская средняя школа Минского района лучшая по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Награду учреждение образования получило по итогам республиканского форума «Память поколений во имя будущего». Какие исследования проводят школьники, расскажет Анна Куртасова.
В этой «Книге памяти» собраны десятки имен участников Великой Отечественной войны – уроженцев Минского района. Факты о каждом солдате, партизане по крупицам собирали учащиеся Михановичской школы. Здесь активно занимаются исследовательской деятельностью.
Елизавета Глусская, учащаяся Михановичской средней школы:
Результаты наших исследовательских работ занесены в эту книгу. В основном она про педагогов Минского района, но 10 фамилий – учителя Михановичской средней школы.
В школе создан музей, посвященный истории Михановичей в военный период. Учащиеся реализуют несколько проектов: «Диалог поколений» и «Герои моей семьи».
Анна Куртасова, корреспондент:
Народный музей создавался 22 года. За этот период собрано более тысячи экспонатов. Это документы, фотографии, а еще уникальные предметы. Многие вещи приносили сами учащиеся из своих семейных архивов. Например, эта ложка с гравировкой. Кухонный предмет сохранился со времен Великой Отечественной войны и датируется 1943 годом.
Есть поисковый отряд, который собирает факты о ранее неизвестных солдатах. Так, школьникам удалось узнать биографию о 34 бойцах, погибших в июле 44-го.
Подробности в видеоматериале.