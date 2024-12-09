Золотистый ретривер помогает онкобольным деткам! Посмотрите, какой пес-терапевт живет в Синодальном отделе православной церкви

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с отцом Романом Артемовым, руководителем синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Олег Лепешенков, СТВ:

Вы занимаетесь таким направлением, как канистерапия.

Иерей Роман Артемов, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви:

Летом объявили об этом проекте. Этот проект сейчас уже работает. Наша собака, служебный пес, пес-терапевт, который выезжает на территорию учреждений. Плюс мы приезжаем иногда к нашим детям, которые находятся в ремиссии, онкологическим, индивидуально домой. И, конечно, еще они иногда приезжают к нам, на территорию синодального отдела. То есть, по факту, этот проект сейчас набирает обороты. Мы потихонечку входим уже в то русло, когда оно становится рабочим. Так как это все бесплатно, то родителям, у которых дети болеют, или, например, учреждениям, не нужно заботиться о том, чтобы пригласить, заплатить и так далее. Этот подход немножко с другой стороны показывает заботу церкви о тех людях, которые страдают, которым плохо. И в этом плане действительно этот проект свою определенную нишу занял. Олег Лепешенков:

Расскажите о вашем четвероногом друге, который помогает в этом проекте.

Иерей Роман Артемов:

На самом деле Гектор – молодец большой, мы с ним постоянно работаем. Он эмпатичный пес достаточно и умеет считывать эмоциональное состояние, потому что это особенность такой породы, как золотистый ретривер, поэтому в этом плане его даже натаскивать на какие-то моменты не приходится, потому что он уже ощущает, чувствует, особенно если мы говорим об индивидуальной работе. Он сам по себе флегматичный пес, поэтому он не такой активный, чтобы не напугать, каким-то образом не диссонировать с состоянием больного человека. Поэтому у него пока, слава богу, более-менее все получается. Олег Лепешенков:

А чем именно он помогает? Как влияет его участие на состояние пациентов?