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Белорусский миротворческий контингент встретили казахские коллеги

27 сентября 2024 13:55
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Белорусский миротворческий контингент прибыл в Алматинскую область Казахстана для участия в командно-штабном учении с коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский миротворческий контингент встретили казахские коллеги-2

Преодолев почти 4 тысячи километров, они совершили перелет на Ил-76МД, а затем продолжили путь через горный хребет на автотранспорте. На полигоне Берег наших бойцов встретили казахские коллеги. Традиционно зарубежных гостей приветствуют с национальным колоритом. Участие в маневрах примут военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и одно из подразделений ОМОН МВД Беларуси. Это завершающий этап комплекса совместных учений, проводимых в формате ОДКБ в 2024 году.

# ОДКБ

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