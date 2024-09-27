«Минскводоканал» предупредил о возможном ухудшении качества воды

О возможном ухудшении качества воды в столице предупредил «Минскводоканал». Накануне вечером в деревне Климовичи произошла крупная авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за повреждения магистрального водопровода в трех районах столицы (Октябрьском, Заводском и Ленинском) возникли проблемы с водоснабжением. Наблюдались снижение давления, отсутствие и ухудшение качества воды. На месте аварии в деревне Климовичи работала спецтехника, доставлено необходимое оборудование, были задействованы сотрудники МЧС. Во все больницы пострадавших районов города организовали подвоз воды. Около полуночи повреждение локализовали.