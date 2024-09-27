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«Минскводоканал» предупредил о возможном ухудшении качества воды

27 сентября 2024 13:54
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О возможном ухудшении качества воды в столице предупредил «Минскводоканал». Накануне вечером в деревне Климовичи произошла крупная авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минскводоканал» предупредил о возможном ухудшении качества воды -2

Из-за повреждения магистрального водопровода в трех районах столицы (Октябрьском, Заводском и Ленинском) возникли проблемы с водоснабжением.

Наблюдались снижение давления, отсутствие и ухудшение качества воды. На месте аварии в деревне Климовичи работала спецтехника, доставлено необходимое оборудование, были задействованы сотрудники МЧС. Во все больницы пострадавших районов города организовали подвоз воды. Около полуночи повреждение локализовали. 

«Минскводоканал» предупредил о возможном ухудшении качества воды -4

Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы УП «Минскводоканал»:
Вчера вечером поступила информация о повреждении водовода диаметром 1 000 миллиметров. В течение нескольких часов специалисты предприятия занимались локализацией повреждения, после чего приступили к плавному запуску сети и установлению водоснабжения в Заводском, Октябрьском и Ленинском районах. Впоследствии аварийные бригады предприятия занимались регламентными работами по промывке сети водоснабжения. В настоящее время мы проводим мониторинг качества воды, подаваемой потребителям, и обеспечиваем подвоз цистерн в места на обращения потребителей.

В «Минскводоканале» подчеркнули, водоснабжение трех пострадавших от аварии районов полностью восстановлено. Качество воды постоянно проверяют.

# Водоснабжение

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