«Минскводоканал» предупредил о возможном ухудшении качества воды

О возможном ухудшении качества воды в столице предупредил «Минскводоканал». Накануне вечером в деревне Климовичи произошла крупная авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О возможном ухудшении качества воды в столице предупредил «Минскводоканал». Накануне вечером в деревне Климовичи произошла крупная авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за повреждения магистрального водопровода в трех районах столицы (Октябрьском, Заводском и Ленинском) возникли проблемы с водоснабжением.
Наблюдались снижение давления, отсутствие и ухудшение качества воды. На месте аварии в деревне Климовичи работала спецтехника, доставлено необходимое оборудование, были задействованы сотрудники МЧС. Во все больницы пострадавших районов города организовали подвоз воды. Около полуночи повреждение локализовали.
Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы УП «Минскводоканал»:
Вчера вечером поступила информация о повреждении водовода диаметром 1 000 миллиметров. В течение нескольких часов специалисты предприятия занимались локализацией повреждения, после чего приступили к плавному запуску сети и установлению водоснабжения в Заводском, Октябрьском и Ленинском районах. Впоследствии аварийные бригады предприятия занимались регламентными работами по промывке сети водоснабжения. В настоящее время мы проводим мониторинг качества воды, подаваемой потребителям, и обеспечиваем подвоз цистерн в места на обращения потребителей.
В «Минскводоканале» подчеркнули, водоснабжение трех пострадавших от аварии районов полностью восстановлено. Качество воды постоянно проверяют.