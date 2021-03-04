В Смолевичах построят ещё 18 домов, а в Фаниполе – четыре. Как в Беларуси развивают и улучшают города-спутники

Новости Беларуси. Города-спутники в ближайшие пять лет будут стремительно развиваться. В Смолевичах появятся 18 многоквартирных домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Улучшат транспортную инфраструктуру.

Строительство активно ведется в Дзержинском районе. Планируется построить шесть высотных домов. Параллельно развивается и социальная сфера. В районе появятся два спортивно-оздоровительных комплекса, центр социального обслуживания, проектируются новые школы и детские сады.

Ольга Власовец, корреспондент: Дзержинский район – один из самых динамично развивающихся регионов области. Экономическая база способствует приросту населения. Тут же находится и Фаниполь – один из самых перспективных городов-спутников. Он недалеко от столицы – всего 12 километров.

В городе активно ведется строительство жилья. Так, в Фаниполе появятся еще четыре многоэтажки: один 60- и три 40-квартирных дома. Причем на улице Зеленой с экологически чистым электроотоплением. Полным ходом идет строительство в центре города на Брестской. Здесь уже появились два дома, закладывается фундамент третьего. Большинство квартир в них предназначены для многодетных семей.

Владимир Кореневич, председатель Фанипольского горисполкома:

По последней переписи населения у нас 17,7 тысяч, по генплану застройки до 2035 года планируется развить город в пределах 35-40 тысяч.

У нас еще будет развиваться свободная экономическая зона города Минска. Она будет расширяться, новые объекты появятся, строительство.