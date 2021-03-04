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В Смолевичах построят ещё 18 домов, а в Фаниполе – четыре. Как в Беларуси развивают и улучшают города-спутники

04 марта 2021 20:14
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Новости Беларуси. Города-спутники в ближайшие пять лет будут стремительно развиваться. В Смолевичах появятся 18 многоквартирных домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Улучшат транспортную инфраструктуру.

В Смолевичах построят ещё 18 домов, а в Фаниполе – четыре. Как в Беларуси развивают и улучшают города-спутники -1

Строительство активно ведется в Дзержинском районе. Планируется построить шесть высотных домов. Параллельно развивается и социальная сфера. В районе появятся два спортивно-оздоровительных комплекса, центр социального обслуживания, проектируются новые школы и детские сады.

Какие именно изменения ожидают города-спутники, узнала Ольга Власовец.

В Смолевичах построят ещё 18 домов, а в Фаниполе – четыре. Как в Беларуси развивают и улучшают города-спутники -4

Ольга Власовец, корреспондент:
Дзержинский район – один из самых динамично развивающихся регионов области. Экономическая база способствует приросту населения. Тут же находится и Фаниполь – один из самых перспективных городов-спутников. Он недалеко от столицы – всего 12 километров.

В Смолевичах построят ещё 18 домов, а в Фаниполе – четыре. Как в Беларуси развивают и улучшают города-спутники -7

В городе активно ведется строительство жилья. Так, в Фаниполе появятся еще четыре многоэтажки: один 60- и три 40-квартирных дома. Причем на улице Зеленой с экологически чистым электроотоплением. Полным ходом идет строительство в центре города на Брестской. Здесь уже появились два дома, закладывается фундамент третьего. Большинство квартир в них предназначены для многодетных семей.

В Смолевичах построят ещё 18 домов, а в Фаниполе – четыре. Как в Беларуси развивают и улучшают города-спутники -10

Владимир Кореневич, председатель Фанипольского горисполкома:
По последней переписи населения у нас 17,7 тысяч, по генплану застройки до 2035 года планируется развить город в пределах 35-40 тысяч.

У нас еще будет развиваться свободная экономическая зона города Минска. Она будет расширяться, новые объекты появятся, строительство.

В Смолевичах построят ещё 18 домов, а в Фаниполе – четыре. Как в Беларуси развивают и улучшают города-спутники -13

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Строительство # общество # Ольга Власовец # Владимир Кореневич # Фотофакт

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