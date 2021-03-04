«Это даёт новый толчок для развития региона». В Ивацевичах планируют создать деревообрабатывающий кластер на тысячу рабочих мест

Новости Беларуси. В Ивацевичах планируют создать деревообрабатывающий кластер на 1000 рабочих мест. Местный переработчик древесины станет ядром, вокруг которого сосредоточат мебельных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно о таком подходе в отраслевом развитии говорили и на Всебелорусском народном собрании. А сильные регионы – один из трендов нынешней пятилетки. 4 марта предприятие в Ивацевичах посетил помощник Президента Валерий Вакульчик. На какие экономические дивиденды рассчитывают и на предприятии, и в отрасли – репортаж Кристины Протосовицкой.

«Ивацевичдрев» – один из крупнейших переработчиков древесины в Беларуси и производителей древесно-стружечных плит. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В год здесь выпускают 350 тысяч кубометров плит – этого объема хватит, чтобы застелить в сотню раз всю территорию Беларуси. Это производит всего 12 человек. По сути, модернизация позволила создать предприятие-робот.

Сегодня здесь вышли на 140 % к проектной мощности. Производство замкнутого цикла и полностью безотходное. Остатки используют в качестве топлива. Это позволило сократить траты на газ. ДСП как сырье экспортируют в 20 стран мира, часть используют для собственного мебельного производства бюджет-сегмента. Новая линия уже в 2021 году позволит в три раза увеличить объем. Конечный продукт выйдет на европейский рынок.

Рядом с «Ивацевичдревом» вырастают новые мебельные компании с иностранным капиталом. Жесткой конкуренции между нет, ведь рынок состоит из ниш. А близость к сырью снижает издержки для всех. Выгода обоюдная. Принцип ляжет в основу деревообрабатывающего кластера.

Александр Ильницкий, генеральный директор «Ивацевичдрев»:

Конкретно наша компания, а также часть территории города Ивацевичи были включены в свободную экономическую зону «Брест». Это дает новый толчок для развития этого региона. Наша компания производит древесно-стружечные плиты, которые являются основой для производства мебели. Основным посылом для создания кластера является минимизация транспортировки и логистических затрат, консолидация производителей мебели здесь, в том числе в этом регионе уже работает один из таких производителей.

Наталья Олехнович, заместитель председателя Ивацевичского райисполкома:

Перспектива развития этого проекта подразумевает под собой создание новых рабочих мест. Сегодня уже создано 400 рабочих мест, а в перспективе строительства нового завода в рамках кластера будет создано порядка тысячи рабочих мест.