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В военно-патриотических клубах Минской области занимаются более 3 тыс. детей

06 ноября 2024 14:50
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Воспитать любовь к Родине со школьной скамьи. В центральном регионе действует 133 военно-патриотических клуба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В них занимаются более 3 тысяч детей.

В военно-патриотических клубах Минской области занимаются более 3 тыс. детей-2

Так, один из них – «Филин» – отмечает свой первый юбилей. Создан он на базе гимназии № 10 Молодечно. В составе – 30 самых активных ребят. Курирует клуб Минский областной департамент охраны. На годовщину приехало много гостей. А лучшие воспитанники и их родители получили свои первые награды. Для укрепления материально-технической базы – денежный сертификат, в планах закупка нового оборудования.

В военно-патриотических клубах Минской области занимаются более 3 тыс. детей-4

Александр Кузьмук, воспитанник военно-патриотического клуба «Филин»:
За этот год мы добились очень многих высот и думаем, что добьемся еще больше. За этот один год, проведенный с клубом, я узнал очень много, нашел много друзей и вырос не только физически, но и психологически, стал более ответственным и готов выполнять ответственные приказы.

В военно-патриотических клубах Минской области занимаются более 3 тыс. детей-6

Татьяна Габец, руководитель военно-патриотического клуба «Филин»:
Тогда на старте стояли 23 ребенка. Сегодня мы уже немножко выросли, нас 30. Эти ребята – это достойное поколение своей страны, это ребята, входящие, наверное, в число лучших в Республике Беларусь. Я, конечно же, горжусь ими.

В военно-патриотических клубах Минской области занимаются более 3 тыс. детей-8

Александр Шепелев, начальник Департамента МВД:
Мы пытаемся их привлечь на любые наши торжественные мероприятия, как празднование Дня охраны, Дня милиции и других важных для нас дат. Кроме того, мы прививаем духовно-нравственное воспитание, берем их с собой на освещение хоругви в церкви и так далее.

Главная задача работы клуба «Филин» – воспитать настоящего патриота. Ребята здесь посещают занятия по огневой, строевой и физической подготовке.

# Дети # МВД Беларуси

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