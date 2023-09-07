В Смоленске продолжается фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»

Новые точки роста и укрепление дружбы между Беларусью и Россией. В Смоленске продолжается творческий фестиваль «Молодежь – за Союзное государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На несколько дней город превратился в большую арт-площадку. Ребята обмениваются опытом и делятся своими идеями по укреплению союзных отношений. Арина Верховская продолжит.

О политике простым языком. Рассказать, как проходит электоральная кампания и чем занимаются парламентарии – на это направлен новый образовательный проект «Встречи без галстуков». Автор Елизавета Пехова уверена, такая медиаплощадка поможет молодежи не только разобраться в политических процессах, но и расширит кругозор.

Елизавета Пехова, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Мы будем разбирать вопросы: зачем ходить на выборы, зачем создали Союзное государство, какие планы у Союзного государства. Не назидательно, а именно на равных. Поэтому надеюсь, что поддержат мою инициативу и Молодежная палата обогатится новым проектом в сфере медиа.

Сблизить законодательства Беларуси и России поможет молодежь. Их участие в совместных проектах. Акцент на патриотических мероприятиях. Один из таких – «Время помнить».

Максим Харитоник, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Это проект по вопросу индивидуальных захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Мы планируем создать такой комитет, который будет заниматься кураторством данного направления. Мы считаем, что данная работа очень важна, потому что не у каждого ветерана остались родственники. Многие могилы уже очень заросшие и, может, где-то запущены. Мы как молодежь хотим и в этом ключе проводить работу.

Особое внимание – сохранению исторической правды. Накануне участники посетили мемориал «Поле памяти» и центр «Долг», где познакомились с молодежными патриотическими движениями и клубами Смоленской области. И вспомнили тех, кто защищал нашу общую Родину в годы Великой Отечественной, возложив цветы к Вечному огню.

Анастасия Белоножкина, участница фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» (Россия):

Это очень важно – помнить о героях, которые защищали нашу страну, города. Которые боролись за жизнь людей, которые сейчас ходят, которые живут. За мирное небо над головой.

Фестиваль – это и большая творческая площадка. Для ребят подготовили насыщенную программу: музыкальные вечера, встречи с журналистами и мастер-классы. Главное событие этого дня – международный конкурс исполнителей молодежной песни.

Полина Новицкая, участница фестиваля «Молодежь – за Союзное государство»:

Мы верим в себя и надеемся, что у нас получится представить Минск и Государственный колледж искусств достойно.

Руфина Гладких, участница фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» (Россия):

На этом фестивале я участвую в первый раз. И чувствую большую ответственность, потому что представлять нашу гордую страну – это большая честь для любого артиста. Конечно, волнение немного присутствует, но я надеюсь, что смогу с ним справиться и выступить так, как мне хотелось бы.