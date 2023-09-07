«Горит сама и зажигает других». Рассказываем об учителе истории, которая всю жизнь проработала на малой родине

Татьяна Позднякова, учитель истории Средней школы № 2 г. Горки:

Я родилась в Горках, закончила исторический факультет Могилевского государственного педагогического института. В настоящее время работаю учителем истории Государственного учреждения образования «Средняя школа № 2» города Горки. Все начинается с семьи. Все начинается с родных, близких, тех людей, которые дали тебе в первую очередь самое главное богатство – подарили жизнь. Образ моей бабушки, которая было учителем, всегда стоял передо мной, я хотела быть похожей на нее. Бабушка мне много рассказывала о каких-то вещах, о событиях, об истории. Я этим заинтересовалась очень давно. И слава богу, что многое успела записать. Я составила родословную своей семьи до четвертого поколения.

Татьяна Позднякова:

Сохранился уникальный документ – это свидетельство об окончании второклассной школы, которое получила моя бабушка. Она была из бедной крестьянской семьей, но хотела учиться.

Татьяна Позднякова:

А еще Евангелие – благословение школы за отличную учебу. У меня на руках документ от 1938 года, который подтверждает, что бабушка прошла аттестацию на учителя высокой категории. Так получилось, что ее ученики были мои учителями. Они говорят, что я на бабушку очень похожа. Она была учителем белорусского языка и поработала в школе 42 года. Своих учеников я всегда учила, чтобы они были мыслящими, думающими личностями, духовно богатыми, а самое главное – патриотами своей страны.

Татьяна Позднякова:

Пять лет являюсь организатором проведения в городе религиозных православных чтений. Мы всегда и традиционно проводим их в конце декабря. В прошлом году их тема была «Духовность семья, память». Это был Год исторической памяти. Обычно мы их проводим в здании воскресной школы, храма иконы Матери «Спорительница хлебов», который находится здесь, на территории академгородка. Поначалу воспринимали по-разному, но потом мы поняли, что это очень важно и нужно. В последних чтениях мы привлекали с согласия родителей наших учеников старших классов.

Марина Блохина, заместитель директора Добровской средней школы:

Говоря о Татьяне Владимировне, невозможно не восхищаться, потому что она наш двигатель прогресса. Она как та свеча – горит сама и зажигает других. Благодаря ей в районе уже три года подряд проводились чтения духовно-нравственные, она была инициатором, она всегда их организовывала, находила интересных докладчиков.

Татьяна Позднякова:

Я с детства помню мудрые слова: когда придет конец земным делам, спроси себя, а что оставишь ты? Так учила меня моя мама. Сохранялся аттестат 1941 года. 21 июня – выпускной бал, 22-го началась война. Судьба мамы в годы войны и многих моих земляков легла в основу моих исследовательских работ. Это белорусские остарбайтеры и холокост Горецкий район.

«Скорбящая мать» – мемориал, где мы находимся с вами – это место, где тема геноцида белорусского народа особенно чувствуется и понятна. 12 июля 1942 года фашисты расстреляли тысячи ни в чем не повинных людей. Это место не только скорби и печали. Я бы сказала, это еще и место памяти, потому что историческая память очень важна и нужна, особенно подрастающему поколению. Многими вопросами занималась при непосредственной работе с коллегами, в том числе и с руководителями по военно-патриотическому воспитанию, должность которых введена в учреждениях образования. Я горда тем, что среди них есть и мои бывшие ученики.

Дмитрий Овчинников, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Средней школы № 4 г. Горки:

С Татьяной Владимировной я знаком с конца 1980-х. Когда я был учеником восьмого класса, она к нам пришла на должность заместителя по воспитательной работе. Спустя 30 лет наши жизненные пути опять пересеклись. Я пришел на должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию своей школы, а в это время Татьяна Владимировна работала методистом в отделе образования. На протяжении двух лет мы с ней эффективно сотрудничали. Наши одноклассники каждый раз, когда мы встречаемся, когда мы вспоминаем Татьяну Владимировну, всегда улыбаются и говорят: какая прекрасная женщина!

Татьяна Позднякова:

Еще одно из памятных мест в нашем городе – это площадь маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, нашего земляка Ивана Игнатьевича Якубовского. А за бюстом находится Аллея героев – героев Советского Союза, героев социалистического труда, наших земляков. Здесь у меня особая гордость. Это бюст моей бабушки Гавриленко Евдокии Малаховны, Героя социалистического труда. Я человек, независимо от возраста, человек с активной гражданской позицией. Участвую в общественной жизни района. Это была последняя избирательная кампания по проведению референдума, по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Член Коммунистической партии Беларуси. В этом году получила высокую награду от Центрального комитета. Это медаль 100-летия образования СССР. Член «Белой Руси». Активно сотрудничаю с ветеранской организацией города, с БРСМ.

Татьяна Позднякова:

Я считаю, что я молода душой, раз работаю с молодежью. Но главная моя любовь – это Белорусский союз женщин, где я уже почти 10 лет состою. В этом году я участвовала в конкурсе по линии Белорусского союза женщин «Женщина года-2022». Мне было очень приятно, что я стала победительницей в номинации «Сердце отдаю людям».

Татьяна Позднякова:

Я патриот своей малой родины. Я очень ее люблю, и эта любовь со мной навсегда. И увеличения с этим тоже связаны. Я очень люблю туризм, путешествия, экскурсии. Я много где побывала, много куда водила на экскурсии своих учеников, коллег. И в последнее время открыла для себя нашу прекрасную Беларусь. У нас прекрасная история и места красивейшие нашего города Горки. И поэтому, наверное, эту любовь я хочу передать и своим двоим внукам, своему окружению.