Самое удивительное – это слон. Рассказываем о новой программе Белгосцирка

Цирк – это волшебное место, где даже взрослые могут вновь почувствовать себя детьми. Особенно, когда мастерство показывают лучшие артисты. Невероятные трюки под куполом, обезьяны на дирижабле и дрессированные гуси – только малая часть чудес, которые предстают перед нашими глазами. На днях столичный цирк презентовал для зрителей новую программу. Это удивительная история о потерянном слоне.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:

Самое удивительное в этой программе – это слон, конечно же. Слон, которого мы очень давно искали, потому что в нашем цирке слона такого уровня не было очень давно. А этот слон делает удивительные трюки, которые можно отнести к трюкам мирового уровня.

Программа называется «Вот тако-о-ой слон!» Выступление циркового слона на манеже всегда вызывает радость и изумление. К слову, главный герой программы приехал в Минск прямиком из Индии, чтобы удивить всех своими акробатическими трюками. Витаутас Григалюнас:

Очень много животных. Постановочно это очень сложная программа. 16 номеров, 4 репризы, много животных. Чтобы они не сталкивались с людьми, чтобы это все было в динамике, чтобы была постоянная смена темпа, ритма.

Кроме гигантского слона знаменитая дрессировщица Майли Монни представила номер с породистыми фризскими лошадьми. Также на арену вышли ее дети. Юные артисты показали ловкости дрессуры с гогочущей гусиной стаей. Особым восторгом зрители приняли номер с обезьянками, которые удивили всех своими музыкальными талантами, а также уникальным номером, от которого просто захватывает дух.

Андрей Теплыгин, артист Белгосцирка:

Наша артистка, ее зовут Кузина. Мы ее сокращенно называем Кузя. Она у нас гиперактивная. Из всех самая активная. Готовились, это все долгий процесс. Несмотря на то, что в манеже это происходит 5-7 минут, на подготовку уходят годы. Самая главная особенность – это дирижабль. Дирижабль летает по залу, в нем сидит не Кузя, а ее партнер, его зовут Робин, и он сыпет на зрителя серпантин цветной. Без лишней скромности, нигде такого больше не увидит зритель.