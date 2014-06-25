Почти 300 студентов из 14 стран 25 июня получили дипломы об окончании БГУ

Новости Беларуси. Выпускной бал с акцентом. В БГУ вручили дипломы иностранным студентам. Документ о высшем образовании получили почти три сотни ребят из 14 стран.

Сегодня в Беларуси обучаются свыше 16 тысяч иностранцев из 89 стран мира. И с каждым годом эта цифра растет. Чаще всего за знаниями к нам едут молодые люди из Китая, Туркменистна и Вьетнама.

Студентка из Китая Кунь Фу свободно декламирует стихи на русском. За плечами у девушки филологический факультет. С такими знаниями у себя на родине Кунь – ценный специалист.

А ведь когда-то на образовании в Беларуси настоял отец. И, что говорится, не прогадал – сегодня между странами складываются самые теплые и тесные отношения.

Кунь Фу, выпускница Белорусского государственного университета (Китай):

Сейчас китайский язык очень популярный в Беларуси. Русский язык в Китае тоже очень важен. Белорусское образование в Китае очень ценится.

Джамшит Новрузов без пяти минут дипломированный специалист. Получать образование в Беларуси решил неслучайно. Здесь и язык подтянуть можно, и качество обучения на высоте.

В итоге сегодня молодой человек из Азербайджана свободно изъясняется на русском, используя даже непростые экономические термины.

Джамшит Новрузов, выпускник Белорусского государственного университета (Азербайджан):

Если я получаю тут диплом Белорусского государственного университета, то мне легче там найти работу, чем нашим студентам.

БГУ – флагман белорусского образования.

Только в 2014 году в ведущем вузе страны обучение прошли почти 3 сотни иностранных граждан. Среди приоритетных факультетов – экономический, международных отношений и филологический.

Среди иностранных студентов, которые сегодня получают знания в Синеокой, и 9 тысяч молодых людей из Туркменистана. На приток студентов из этой страны повлияло открытие совместного гарлыкского горно-обогатительного комбината. Специалистов для этого предприятия решено готовить в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мырат Язбердыев, посол Туркменистана в Республике Беларусь:

Беларусь является одним из лидеров по производству калийных удобрений. Когда Туркменистан задумал реализовать этот проект, объявил международный тендер, победителем оказалась белорусская сторона. Здесь обучается примерно 240 граждан Туркменистана.

Всего в Беларуси обучается свыше 16 тысяч иностранных студентов. И с каждым годом число зарубежных граждан, желающих получить здесь образование, растет.

Герман Артамонов, главный инспектор управления зарубежных связей Министерства образования Республики Беларусь:

Мы ощущаем не только то, что экспорт образовательных услуг у нас становится приоритетным направлением международной деятельности в сфере образования, но и то, что для иностранных студентов в целях привлечения на обучение создаются благоприятные и комфортные условия.