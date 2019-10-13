Когда появится зубробус? Рассказываем об изнанке белорусского автопрома

Новости Беларуси. Событие, давшее информационный повод, на неделе организовал Минский автомобильный завод. Предприятие представило автобус третьего поколения – МАЗ-303, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый экстерьер, двигатель класса Евро-6, полуторные сиденья и зарядки для смартфонов в салоне. Но не габариты, не двигатель и даже не новый интерьер не произвели такого впечатления, как внешний вид автобуса. Говорят, похож на зубра. Судя по всему, речь о характерной «горбинке» сверху. На заводе журналистам пояснили: этот экстерьер отчасти демонстрирует, как будут выглядеть новые модели МАЗ. Что важно, дизайн полностью белорусский. Вот мы и задумались: а что вообще представляет собой белорусская школа автодизайна? Разбирался корреспондент Евгений Поболовец.

Павлу всего 16, а он уже рисует автомобили будущего. Пока, правда, честно признаётся: скорее совершенствует действующие модели. Но ведь их дизайнеры, из крутых европейских ателье, также начинали свой путь – с рисунка.

Ничего не меняется и после у взрослых дизайнеров. Сначала идея, затем рисунок и только после – создание модели. Третье поколение автобусов МАЗ – это новая ступень.

Мы говорим о белорусской школе промышленного дизайна. В голове – зубр. Задумка. В проекциях – зубр. Исполнение. По факту – необычный с горбинкой автобус, точнее зубробус.

Артём Щербицкий, инженер-конструктор, автор дизайна автобуса МАЗ-303:

Дизайн получился эффектным. Все были заинтересованы в этом. Он по дизайну совсем другой. Более совершенный, здесь больше пластики, линий, формы.

Это абсолютно белорусская разработка: от идеи до конструктива. Причём от второго поколения автобусов МАЗ зубробус отличается всем, не только дизайном. Сплошные оцинкованные листы по бокам корпуса заменили на съёмные взаимозаменяемые панели. Услышали пожелания заказчиков – их сейчас хватает и в северных странах, и в южных. И что особенно радует – требовательный заказчик появился и в нашей стране.

Иван Войтешонок, начальник отдела компоновки автобусов, ведущий разработчик МАЗ-303:

Беларусь зачастую заказывает не самые дорогие комплектации. Правда, есть улучшения. Наш новый мэр Минска – из транспортников, и он пересмотрел концепцию закупки транспорта. Элементарно даже те 300 автобусов, что купили в этом году, они уже оборудованы кондиционером и имеют более богатое оснащение, чем ранее.

Это низкая посадка, большая колёсная база, максимально возможное пространство на низком полу и на этом же уровне – максимальное количество сидений.

Это вам не ламповый ЗИС-155, колесивший по Минску полвека назад. Внешне он меня, мальчишку, завораживал своим дизайном. Но вот внутри всё было не так радужно. Спустя годы мне объяснили, в чём была проблема.

Иван Войтешонок:

В своё время от большого количества окошек отказались из-за того, что не смогли обеспечить их герметичность. А вот эти изгибы, изогнутые линии, стёкла и металл – делалось вручную. Металл обстукивался молоточком. Если бы сейчас сказали конструкторам, они бы ответили: «Вы что? Это же очень долго, непрактично и дорого».

Уже в момент разработки идеи дизайнеру необходимо учесть десятки, если не сотни нюансов. Кроме комфорта пассажиров, не менее важен и вопрос их безопасности.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Если бы новый автобус МАЗ появился хотя бы два года назад, испытуемый образец пришлось бы везти на полигон и там в буквальном смысле сбрасывать его со скалы. Это необходимо, чтобы были соблюдены требования по безопасности ООН. Так называемое «правило 66». Благодаря белорусским учёным эти же испытания можно провести на компьютере. На выходе результат будет тот же, но белорусскому предприятию это сэкономит до 90 тысяч долларов.

В Объединённом институте машиностроения сегодня, по сути, собраны лучшие промышленные дизайнеры. Свои руки они прикладывают не только к сторонним проектам: от комбайнов до станков. В XXI веке и обычный станок должен иметь яркий, запоминающийся дизайн. Но и сами придумывают, испытывают и внедряют в жизнь практические разработки. Сергей Поддубко, генеральный директор Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:

Школа и раньше существовала, мы работаем со всеми предприятиями республики. Создаём дизайны грузовиков, автобусов, комбайнов. Дизайнерская школа, школа расчётов, проектирования и испытаний существует. Задача – переложить всё на легковой транспорт.





С этим пока проблема. На 100 % белорусский легковой автомобиль, тем более электромобиль, выйти пока не удаётся. Но хотим. И видим тут два пути развития – совместные проекты с китайцами сейчас и свои разработки в перспективе.

Начинаем с малых форм, зато сразу – целая линейка авто. Лёгкие, дешёвые, из композитных материалов. Такси, полицейские, туристические машинки. Сергей Поддубко:

У таких автомобилей большое будущее. Чем они отличаются – минимальными инвестициями. Мы увидим его живьём где-то к концу года.

А это – мобильные демпферные устройства. Тоже белорусская разработка – уникальная на постсоветском пространстве.

Нужна такая установка для смягчения удара автомобиля о работающий на дороге служебный транспорт. Зазевался водитель, не среагировал, уснул – мало ли что? Эта разработка сохранит жизнь ему и его пассажирам.

Алексей Шмелёв, заместитель генерального директора по научной работе Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:

Такие изделия будут использованы на автомобилях различных служб. В следующем году уже планируются первые продажи. Всё это делалось с нуля. Достаточно интенсивно мы моделировали, исследовали, искали эти решения. И, как уже понятно, всё у нас получилось.

Кто-то рисует, кто-то занимается 3D-моделированием. За каждой моделью авто – многолетний труд сотен, если не тысяч, людей. Не только дизайнеров.

Илья Щур, заместитель начальника отдела промышленного дизайна Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:

Чем больше времени, тем лучше будет проработка элементов. Автомобиль складывается не только из общего образа, но и из множества элементов. Возьмём ведущие бренды. Они внешне воспринимаются добротно, и на самом деле там десятки элементов, на которые дизайнеры делали сотни эскизов одной линии на боковине.

Алексей Масленников, преподаватель промышленного дизайна:

Обычно над автомобилем работает команда, и может оказаться, что твоя заслуга – дверная ручка или ключ зажигания. Но это долгая проделанная работа.

Алексей сегодня помогает Павлу постигать сложный мир промышленного дизайна. Хотя и сам не скрывает: давно хочется выйти на более высокий уровень. Ведь белорусская дизайнерская школа развивается не хуже айтишной сферы.

Нам уже презентовали будущие тракторы МТЗ – там тоже интригующий дизайн. Ну а кому тесно в своей стране, можно отправиться покорять Запад. Таких примеров тоже хватает. Алексей Масленников:

Из тех, кого лично знаю, трое на год старше меня учились. Один на Geely, один на Volvo, один раньше работал на Audi, сейчас не знаю, куда он перешёл, но он по-прежнему в Европе.