Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Новости Беларуси. Минская область успешно завершила уборочную кампанию и накануне отпраздновала это событие областными «Дожинками». Они прошли в Борисове, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вклад столичного региона в республиканский каравай – самый весомый среди областей – 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Отпраздновать «Дожинки» в городе на Березине приехали более 15 тысяч человек. Поздравить хлеборобов отправилась и съемочная группа СТВ. Корреспондент Ксения Худолей о главном празднике аграриев Минской области.

Звезда труженика из Кленников Смолевичского района давно взошла на местном трудовом небосклоне. Но с областных «Дожинок» Олег и Мария Гуринович вернулись в новом статусе. Для односельчан эта семья сравни селебрити. Знаменитые теперь на весь центральный регион от такого изобилия комплиментов пребывают в смущении, а вот соседи с радостью принимают наплыв СМИ и гордо отвечают журналистам – это «наши герои».

От славы скромные Мария и Олег даже сбежали сегодня в лес. Такой эмоциональный пит-стоп редко бывает, в горячую пору ведь и выходные – будни. В полевом строю Олег – 40 лет.

Олег Гуринович, победитель областного соревнования фестиваля «Дожинки-2019»:

Конечно, сложно. Уборочная – она всегда уборочная. Всякие трудности.

Земля стала смыслом рабочей жизни. От этого никуда не деться и не спрятаться. И даже закрытие агросезона для сельских – условность. Они и сегодня по локоть в земельных делах. Софиты, сцена, похвала – все это останется приятным воспоминанием, будет греть душу еще много лет. Слава славой, а хозяйство ждать не будет.

В поле пахарь с малолетства. Вспоминает, как с отцом выбирался на покосы. Потом бороздил просторы сам, а позже напарником 9 сезонов была дочь, подтянулся к штурвалу комбайна и младший сын.

Кстати, между полевыми зорями семейству удалось обзавестись тремя детьми. Многодетная фамилия урожайна и на внуков. Сегодня они впятером пришли к дедушке и бабушке узнать, как все прошло на «Дожинках», а заодно полакомиться гостинцами из Борисова.

Мария Гуринович:

Таким людям надо ставить памятник. Это настолько преданный своему труду человек. Сыграли «Дожинки», свадьбу будем играть, скоро свадьба у нас.





Центральный регион всегда был стопудовым подспорьем для белорусского каравая. Этот год – аграрный триумф в общем зерновом зачете. С полей Минской области только золотых колосьев собрали на 1,8 млн тонн. С учётом кукурузы речь идёт о 2-миллионном намолоте. Это на треть больше, чем в 2018 году. Есть повод отгулять с размахом.

Сказано – сделано. 6 тысяч лучших аграриев области принимал Борисов – и чего там только не было: выставки, мастер-классы, дегустации, модные показы, салоны красоты, выступления народных коллективов. В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика

Среди 70 ремесленников области полноправное место в городе мастеров заняла и Тамара Дворник. В свои немного за 30 пенсионерка знает толк в моде и тренды на этно-колорит создает своими руками.

Тамара Дворник:

«Дожинки» – это такое для меня удовольствие! Столько людей, так интересно, любо посмотреть!

Когда праздник «Дожинки» шагает по стране, белорусы уже привыкли, что геолокация «свята» хлеборобов тождественна тотальному обновлению самого города. Наследие «Дожинок» – урбанистический апгрейд. Одной из первых приближение праздника почувствовала образовательная сфера.

Возведение новой школы в молодом микрорайоне успели окрестить общегородской стройкой. Сдать объект решили в день «Дожинок», ведь радостных новостей много не бывает. В распоряжении детей теперь бассейн, теннисный корт, спортивные и актовые залы. Провели даже первые занятия в собственном центре китайской культуры.

Кстати, благодаря «Дожинкам» новыми красками заиграла местная библиотека, над Березиной вырос новый мост, улица Гагарина с облегчением вздохнула. Трафик этой автомобильной артерии существенно разгрузили.

Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

То, что мы запланировали, сделано. Но это не значит, что мы в этом году закончим все работы. На следующий год мы тут будем проводить довольно масштабную стройку.

Эстафету праздника в 2020 году примет Червень. Там подведут итоги уборочной страды и встретят новых агро-героев с хлебом и солью.

Ксения Худолей, корреспондент:

Караваи, главным ингредиентом которых стала мука нового урожая, смогли оценить гости праздника. Но только по внешнему виду. Хлебные изыски покинут пьедесталы и на дегустацию отправятся в социально-реабилитационные учреждения и дома-интернаты. Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове