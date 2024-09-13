В Слуцке определили победителей конкурса «Лучший двор города» – вот как облагородили участки

В Слуцке определили победителей конкурса «Лучший двор города». Участие принимали жители многоквартирных домов, которые активно благоустраивают и озеленяют придомовые территории, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Оценивали внешний вид дворов, их яркость и красочность. По результатам конкурса выбрали три победителя. Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.

Улица Строителей, 5. Именно здесь за чистотой и порядком следит Любовь Гапанович. Ее считают главной местной хозяйкой. В доме живет уже 46 лет. И любит, чтобы все вокруг было красиво. Хризантемы, бархатцы, астры, пионы – двор пестрит яркими красками. Это видно невооруженным глазом. Ухоженно и чисто.

Любовь Гапанович:

Содержу в хорошем состоянии, стараюсь. А как получается, ну, так получается. Вот кто-то заметил, кому-то понравилось, И мне хорошо, и им хорошо. По весне у нас тут цветут такие красивые тюльпаны разные – красные, бордовые.

Следующая остановка – Чехова, 29. В этом доме совсем недавно закончили капитальный ремонт. Поэтому все свеженькое. А уже жители своими силами благоустраивали территорию. Во дворах установили скамейки, разбили клумбы и создали целый розарий. Каждый жилец участвовал в благоустройстве. Притом не ради конкурса, а для себя.