В Минской области убрано свыше 7,5 тыс. гектаров кукурузы на зерно

В Минской области убрано свыше 7,5 тысячи гектаров кукурузы на зерно. Средняя урожайность – почти 100 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В хозяйстве «Першаи-2014» под царицу полей отведено почти 1 600 гектаров. Из них 300 планируют убрать на зерно. Остальное на силос, которого уже в траншеи заложено свыше 7 тысяч тонн. Корма заготавливают по специальной технологии, чтобы сохранить максимум полезных веществ. Помимо кукурузы, приступили к уборке свеклы.

Виктор Шалаш, директор сельхозпредприятия «Першаи-2014»:

У нас отведено под нее 300 гектаров, это наши плановые цифры. Уборку мы начали 24 числа, с целью сдачи в ранние сроки. Я думаю, что мы в сроки эти уложимся. Тем более ранняя уборка – это предшественник под озимую пшеницу. Если мы посеем 200-220 гектаров озимой пшеницы, то там реальная возможность получить не ниже 75 центнеров.

Также продолжается сев озимых зерновых. На эти цели в «Першаях» выделено свыше 2 тысяч гектаров. Уже отсеяли пшеницу. Остались ячмень, рожь и тритикале.