В Слуцке детские организации получили подарки от Президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. Традиционная республиканская благотворительная акция прошла в Слуцке. В городском доме культуры собрались в одном зале известные белорусские спортсмены и более полутысячи ребят с родителями и воспитателями. Детям из многодетных семей, посетителям Центра коррекционного развития и других социальных учреждений вручили спортивный инвентарь и новогодние подарки.

Детские организации Случчины получили денежные сертификаты от Президентского спортивного клуба, а также необходимую бытовую технику. Завершилась благотворительная акция праздничным концертом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.