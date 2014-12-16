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В Слуцке детские организации получили подарки от Президентского спортивного клуба

16 декабря 2014 14:50
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Новости Беларуси. Традиционная республиканская благотворительная акция прошла в Слуцке. В городском доме культуры собрались в одном зале известные белорусские спортсмены и более полутысячи ребят с родителями и воспитателями. Детям из многодетных семей, посетителям Центра коррекционного развития и других социальных учреждений вручили спортивный инвентарь и новогодние подарки.

Детские организации Случчины получили денежные сертификаты от Президентского спортивного клуба, а также необходимую бытовую технику. Завершилась благотворительная акция праздничным концертом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Благотворительность # Андрей Крайнов

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