Прямой эфир

Россия вернула Франции бумерангом ее урок демократии – Ле Пен

02 апреля 2025 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По мнению Марин Ле Пен, реакция Москвы на ее приговор – ответ на систематические «уроки демократии» от Запада, возвращаемые Россией «бумерангом». Об этом пишет РИА Новости.

Россия вернула Франции бумерангом ее урок демократии – Ле Пен-1

Фото: Pinterest

В Париже 31 марта вынесен приговор Марин Ле Пен, которая является ведущим лидером оппозиции, фаворитом выборов и сильным соперником для французского лидера Эммануэля Макрона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с произошедшим отметил, что увеличивается количество стран Запада, выбирающих путь, где попираются демократические нормы. В столицах этих стран перестали гнушаться фактами выхода за рамки демократии в ходе политического процесса.

# Международная политика # Марин Ле Пен # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Илон Маск стал самым богатым человеком в мире
02 апреля 2025 09:48

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

«Гибридное непонятно что». В МИД РФ усомнились в образовании Бербок
02 апреля 2025 09:15

«Гибридное непонятно что». В МИД РФ усомнились в образовании Бербок

Скончался актёр Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена
02 апреля 2025 08:52

Скончался актёр Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена