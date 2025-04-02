По мнению Марин Ле Пен, реакция Москвы на ее приговор – ответ на систематические «уроки демократии» от Запада, возвращаемые Россией «бумерангом». Об этом пишет РИА Новости.

В Париже 31 марта вынесен приговор Марин Ле Пен, которая является ведущим лидером оппозиции, фаворитом выборов и сильным соперником для французского лидера Эммануэля Макрона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с произошедшим отметил, что увеличивается количество стран Запада, выбирающих путь, где попираются демократические нормы. В столицах этих стран перестали гнушаться фактами выхода за рамки демократии в ходе политического процесса.