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В одной из минских гимназий прошёл единый урок ко Дню единения народов Беларуси и России

02 апреля 2025 10:38
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Об истории Союзного государства, ценностях, которые объединяют наши народы, современных совместных проектах говорили сегодня во всех белорусских школах. Единый урок в формате живой беседы состоялся и в одной из столичных гимназий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника для учащихся устроили сюрприз: в гости к нашим ребятам приехали школьники из Екатеринбурга.

В одной из минских гимназий прошёл единый урок ко Дню единения народов Беларуси и России-2

Вместе они активно участвовали в обсуждении, делились знаниями и высказывали свое мнение. Школьники вспомнили историю возникновения праздника, расширили свои знания о направлениях сотрудничества в рамках Союзного государства и оценили важность экономических, социальных, культурных, образовательных и других связей, которые десятилетиями поддерживаются между государствами.

В одной из минских гимназий прошёл единый урок ко Дню единения народов Беларуси и России-4

Злата Догиль, учащаяся гимназии № 15 Минска:
Очень важно помнить День единения, потому что это напоминает нам о том, что мы единое целое, сохранять память народов, то, что для нас сделали предки.

В одной из минских гимназий прошёл единый урок ко Дню единения народов Беларуси и России-6

Влада Веселкина, учащаяся средней общеобразовательной школы № 32 Екатеринбурга (Россия):
Ребята вспомнили и привели примеры совместных проектов. День единения позволяет помнить то, что мы один народ, то, что мы едины.

В одной из минских гимназий прошёл единый урок ко Дню единения народов Беларуси и России-8

Эллада Власенко, директор гимназии № 15 Минска:
С данной школой, которая у нас сегодня гостит, мы сотрудничаем уже 6 лет. Важность проведения таких уроков, особенно для учащихся, заключается в том, чтобы дети осознали смысл и важность государственного праздника, укрепление дружеских связей между двумя братскими народами, а также, конечно, формирование гражданских, патриотических качеств. Мы стараемся формировать у учащихся сохранение исторической памяти двух народов, потому что мы едины.

Примерные темы для урока разработала Академия образования. Акцент сделали на воспитание гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных качеств.

# Союзное государство # Беларусь-Россия

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