В Славгородском районе начинающие фермеры запустили производство вешенок в подвале бывшей школы

Новости Беларуси. Грибы на соломе или с чего начать собственное дело. Герои нашего следующего сюжета для того чтобы открыть собственное производство выкупили здание бывшей сельской школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Денисов, фермер:

Еще четыре года назад здесь учились и гуляли дети. Школа эта потом пустовала, мы ее выкупили за 4 базовые величины и вот втроем пытаемся реализовать большую хворостянскую мечту. Вырастить много грибов.

Друзья по жизни – Костя, Дима и Сергей воплотили давнюю мечту – открыть свое дело, связанное с производством. Предприимчивые могилевчане всю работу делают сами. Начиная от высадки грибов в специальные блоки до сбора урожая.

Дмитрий Вацура, фермер:

Да и литературу читали, и ездили к людям, которые занимаются этим уже несколько лет. Перенимали опыт.

Грибы растут в трех подвальных помещениях бывшей школы. Здесь постоянно нужно поддерживать нужный микроклимат – с вентиляций, температурой до 15 градусов и влажностью 80 процентов.

Недавно получили первый урожай. В месяц собирают до четырех тонн вешенок. В планах – увеличение объемов, ведь спрос на эти грибы превышает предложение

Юрий Прокопенко, СТВ:

Вешенка обыкновенная – считается самым безопасным грибом. Еще ни разу врачи не фиксировали отравлений этими грибами, выращенными в искусственных условиях. Кроме того, они еще и полезны. В вешенках содержится большое количество ненасыщенных жиров, углеводов, а также витаминов и минеральных веществ.

Идейный вдохновитель проекта – Константин. Бывший радийный диджей с экономическим образованием говорит, что это безотходное производство. В выращивании вешенок используется солома, в которой в стране нет дефицита.

А затем отработанные грибные блоки могут быть полезными сельхозпредприятиям, фермерам и дачникам.

Константин Денисов, фермер:

После того, как грибы мы с него сняли, свой интерес забрали, получили грибы, их реализовали, заработали немного денег. Дальше этот блок представляет собой прекрасное органическое удобрение.