В Воложине открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Новости Беларуси. Спорт для всех. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс торжественно открыт в Воложине. Спортивный объект оснащён двумя бассейнами, тремя спортивными залами и саунами. Строительство ФОКа велось 5 лет и обошлось в 11 миллионов рублей. Этот объект стал первым подобным в городе, и потому таким долгожданным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сиренко, заместитель председателя Минского облисполкома:

Важно, что не только жители Воложинского района и города Воложина смогут здесь проводить своё время, заниматься спортом, но и как база комплекс может служить для проведе6ния наших областных соревнований, в том числе и республиканского плана. Можно выходит на международный уровень