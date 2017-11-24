Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо

Наши героини – самые обыкновенные. Они преувеличивают свои недостатки, и не всегда замечают достоинства.
Мы доказываем – прекрасна каждая женщина.
Наши героини – самые обыкновенные. Они преувеличивают свои недостатки, и не всегда замечают достоинства.
Мы доказываем – прекрасна каждая женщина.
Женя:
Мне 34 года. В моей внешности меня не устраивает, наверное, только форма лица. Чего я хочу от этого проекта – чтобы те профессионалы, которые будут с нами работать: замечательные стилисты, визажисты, парикмахеры помогли увидеть мою природную красоту и подчеркнуть её.
Идеал красоты для меня – это актрисы и модели старой гвардии.
Такие как Катрин Денёв, Бриджит Бардо. Потому что в то время ценилась именно естественная, натуральная красота. И женщины, в моём понимании, были по-настоящему красивы.
Елена Крачина, топ-стилист:
Исходный цвет волос – он очень красивый. Хочется сделать пару светлых бликов, освежить. Сделать легкий нейтральный макияж. Чтобы ты была естественная, но, в то же время, ухоженная. Тебе очень красиво будут пастельные тона.
И подчёркнута твоя природная красота
Оксана Князева, эксперт по личному бренду:
Здесь риск – минимальный. Это, действительно, твой типаж и тебе будет хорошо.
Женя:
Просто на красный цвет никогда не решалась в жизни.
Мне казалось, что красный цвет – это категорически не мое.
Чудесные длинные волосы – гордость нашей героини, и её несомненное достоинство. Повторимся – основной цвет волос наш стилист решил не менять. А вот правильно сделанные блики придадут волосам необходимое сияние.
Это довольно кропотливая работа – ведь мы добиваемся эффекта натурально выгоревших волос, и пряди не должны слишком выделяться.
Следующий этап – обязательная стрижка.
Длину мы сохраняем. Ровняем кончики и делаем легкую градуировку – это добавит волосам объём и легкость.
Волосы Жени, от природы, немного волнистые. Мы же, в порядке эксперимента, выпрямим их.
И попробуем сделать голливудские локоны – как у любимых ею героинь золотого века кинематографа.
Немного терпения – и наше преображение будет полным.
А теперь позвольте напомнить – с чего мы начинали.
И что мы получили в результате.
Идеально женственный образ – тонкие бретели, кружевная юбка, словно сошедшая со страниц журналов 50-ых годов. Всё это замечательно подчёркивает нежность и хрупкость нашей героини.
Теперь Женю легко представить героиней романтической истории.
Оксана Князева:
Обычно, когда я начинаю работать с клиентом, я спрашиваю – какая актриса ближе всего, на какую актрису хочется быть похожей. Как правило, мы интуитивно чувствуем тот образ, который нам психологически комфортен и внутренне приятен. Женя каждый день работает с мужчинами, избегает быть очень женственной, считая, что это ей помогает в работе. Но зачем отрицать очевидные вещи? Если ты привлекательная женщина – почему бы не подчеркнуть свою красоту?
Перебирать не надо – и приходить на работу каждый день, как на свидание, но кое-что можно показать.
Более того – обратите внимание – Женя не любит красную помаду, но как же хорошо, когда она у неё есть. Тем более, что, когда мы выбрали чёрный наряд для романтического образа. Если Вы посмотрите на текущий её образ, то увидите, что перебор броши и чокера на шее. Конечно, уже зашкаливает степень романтизма. Поэтому, если мы оставляем куртку короткую, то чокер имеет смысл снять
Женя:
Очень-очень довольна и своей прической, и тем, как я выгляжу в целом. Довольна тем, что попробовала такие детали, которые в своей обычной жизни никогда бы не рискнула попробовать. Из этого образа однозначно забрала бы с собой – и заберу – идею такой вот романтичной юбочки.
Да, собственно говоря – всё бы взяла и унесла.