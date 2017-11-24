Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо

Наши героини – самые обыкновенные. Они преувеличивают свои недостатки, и не всегда замечают достоинства. Мы доказываем – прекрасна каждая женщина.



Женя:

Мне 34 года. В моей внешности меня не устраивает, наверное, только форма лица. Чего я хочу от этого проекта – чтобы те профессионалы, которые будут с нами работать: замечательные стилисты, визажисты, парикмахеры помогли увидеть мою природную красоту и подчеркнуть её.

Идеал красоты для меня – это актрисы и модели старой гвардии.

Такие как Катрин Денёв, Бриджит Бардо. Потому что в то время ценилась именно естественная, натуральная красота. И женщины, в моём понимании, были по-настоящему красивы.

Елена Крачина, топ-стилист:

Исходный цвет волос – он очень красивый. Хочется сделать пару светлых бликов, освежить. Сделать легкий нейтральный макияж. Чтобы ты была естественная, но, в то же время, ухоженная. Тебе очень красиво будут пастельные тона.

И подчёркнута твоя природная красота



Оксана Князева, эксперт по личному бренду:

Здесь риск – минимальный. Это, действительно, твой типаж и тебе будет хорошо.

Женя:

Просто на красный цвет никогда не решалась в жизни. Мне казалось, что красный цвет – это категорически не мое.

Чудесные длинные волосы – гордость нашей героини, и её несомненное достоинство. Повторимся – основной цвет волос наш стилист решил не менять. А вот правильно сделанные блики придадут волосам необходимое сияние.

Это довольно кропотливая работа – ведь мы добиваемся эффекта натурально выгоревших волос, и пряди не должны слишком выделяться.

Следующий этап – обязательная стрижка.

Длину мы сохраняем. Ровняем кончики и делаем легкую градуировку – это добавит волосам объём и легкость.

Волосы Жени, от природы, немного волнистые. Мы же, в порядке эксперимента, выпрямим их.

И попробуем сделать голливудские локоны – как у любимых ею героинь золотого века кинематографа.

Немного терпения – и наше преображение будет полным.

А теперь позвольте напомнить – с чего мы начинали.

И что мы получили в результате.



Идеально женственный образ – тонкие бретели, кружевная юбка, словно сошедшая со страниц журналов 50-ых годов. Всё это замечательно подчёркивает нежность и хрупкость нашей героини.

Теперь Женю легко представить героиней романтической истории. Оксана Князева:

Обычно, когда я начинаю работать с клиентом, я спрашиваю – какая актриса ближе всего, на какую актрису хочется быть похожей. Как правило, мы интуитивно чувствуем тот образ, который нам психологически комфортен и внутренне приятен. Женя каждый день работает с мужчинами, избегает быть очень женственной, считая, что это ей помогает в работе. Но зачем отрицать очевидные вещи? Если ты привлекательная женщина – почему бы не подчеркнуть свою красоту? Перебирать не надо – и приходить на работу каждый день, как на свидание, но кое-что можно показать.

Более того – обратите внимание – Женя не любит красную помаду, но как же хорошо, когда она у неё есть. Тем более, что, когда мы выбрали чёрный наряд для романтического образа. Если Вы посмотрите на текущий её образ, то увидите, что перебор броши и чокера на шее. Конечно, уже зашкаливает степень романтизма. Поэтому, если мы оставляем куртку короткую, то чокер имеет смысл снять



Женя:

Очень-очень довольна и своей прической, и тем, как я выгляжу в целом. Довольна тем, что попробовала такие детали, которые в своей обычной жизни никогда бы не рискнула попробовать. Из этого образа однозначно забрала бы с собой – и заберу – идею такой вот романтичной юбочки.