Прямой эфир

Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо

24 ноября 2017 22:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наши героини – самые обыкновенные.  Они преувеличивают свои недостатки, и не всегда замечают достоинства.

Мы доказываем – прекрасна каждая женщина.  

Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо-1


Женя:
Мне 34 года. В моей внешности меня не устраивает, наверное, только форма лица. Чего я хочу от этого проекта – чтобы те профессионалы, которые будут с нами работать: замечательные стилисты, визажисты, парикмахеры помогли увидеть мою природную красоту и подчеркнуть её.

Идеал красоты для меня – это актрисы и модели старой гвардии.

Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо-4

Такие как Катрин Денёв, Бриджит Бардо. Потому что в то время ценилась именно естественная, натуральная красота. И женщины, в моём понимании, были по-настоящему красивы.
Елена Крачина, топ-стилист:
Исходный цвет волос – он очень красивый. Хочется сделать пару светлых бликов, освежить. Сделать легкий нейтральный макияж. Чтобы ты была естественная, но, в то же время, ухоженная. Тебе очень красиво будут пастельные тона.

И подчёркнута твоя природная красота

Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо-7


Оксана Князева, эксперт по личному бренду:
Здесь риск – минимальный. Это, действительно, твой типаж и тебе будет хорошо. 

Женя:
Просто на красный цвет никогда не решалась в жизни.

Мне казалось, что красный цвет – это категорически не мое.

Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо-10

Чудесные длинные волосы – гордость нашей героини, и её несомненное достоинство. Повторимся – основной цвет волос  наш стилист решил не менять. А вот правильно сделанные блики придадут волосам необходимое сияние.
Это довольно кропотливая работа – ведь мы добиваемся эффекта натурально выгоревших волос, и пряди не должны слишком выделяться.

Следующий этап – обязательная стрижка.

Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо-13

Длину мы сохраняем. Ровняем кончики и делаем легкую градуировку – это добавит волосам объём и легкость.
Волосы Жени, от природы, немного волнистые. Мы же, в порядке эксперимента, выпрямим их.

И попробуем сделать голливудские локоны – как у любимых ею героинь золотого века кинематографа.

Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо-16

Немного терпения – и наше преображение будет полным.

А теперь позвольте напомнить – с чего мы начинали.

Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо-19

И что мы получили в результате.

Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо-22


Идеально женственный образ – тонкие бретели, кружевная юбка, словно сошедшая со страниц журналов 50-ых годов. Всё это замечательно подчёркивает нежность и хрупкость нашей героини.

Теперь Женю легко представить героиней романтической истории.

Оксана Князева:
Обычно, когда я начинаю работать с клиентом, я спрашиваю – какая актриса ближе всего, на какую актрису хочется быть похожей. Как правило, мы интуитивно чувствуем тот образ, который нам психологически комфортен и внутренне приятен. Женя каждый день работает с мужчинами, избегает быть очень женственной, считая, что это ей помогает в работе. Но зачем отрицать очевидные вещи? Если ты привлекательная женщина – почему бы не подчеркнуть свою красоту?

Перебирать не надо – и приходить на работу каждый день, как на свидание, но кое-что можно показать.

Переодели и накрасили. Преображаем поклонницу Денёв и Бардо-25

Более того – обратите внимание – Женя не любит красную помаду, но как же хорошо, когда она у неё есть. Тем более, что, когда мы выбрали чёрный наряд для романтического образа. Если Вы посмотрите на текущий её образ, то увидите, что перебор броши и чокера на шее. Конечно, уже зашкаливает степень романтизма. Поэтому, если мы оставляем куртку короткую, то чокер имеет смысл снять

Женя:
Очень-очень довольна и своей прической, и тем, как я выгляжу в целом. Довольна тем, что попробовала такие детали, которые в своей обычной жизни никогда бы не рискнула попробовать. Из этого образа однозначно забрала бы с собой – и заберу – идею такой вот романтичной юбочки.

Да, собственно говоря – всё бы взяла и унесла.

# общество # Мода # Елена Крачина # Оксана Князева

Другие новости рубрики

Все новости
Южная магистраль в Минске: когда достроят?
24 ноября 2017 21:58

Южная магистраль в Минске: когда достроят?

Дикобразы снега не боятся, но у них мерзнут лапки: как Минский зоопарк готовится к зиме
24 ноября 2017 20:06

Дикобразы снега не боятся, но у них мерзнут лапки: как Минский зоопарк готовится к зиме

Движение по переулку Веснинка приостановлено, остановку 91 автобуса перенесут
24 ноября 2017 19:48

Движение по переулку Веснинка приостановлено, остановку 91 автобуса перенесут