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В учебный центр в Печах прибыли около двух с половиной тысяч новобранцев

25 ноября 2017 13:39
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Новости Беларуси. Учебный центр в Печах принял новое пополнение. К начальной военной подготовке приступили около двух с половиной тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учебный центр в Печах прибыли около двух с половиной тысяч новобранцев-1

В Беларуси это самое крупное военное учебное заведение. Там готовят специалистов более чем по 85 специальностям, а обучение ведется на уровне Военной академии. Отмечу, в центре планируют провести переаттестацию офицерского состава, а также установить видеонаблюдение во всех воинских частях.

В учебный центр в Печах прибыли около двух с половиной тысяч новобранцев-3

Владислав Будик, начальник 72-го Гвардейского объединённого учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил:
С первых дней пребывания военнослужащего нового пополнения разрешено общаться с родителями, родители имеют возможность побывать в казарме, ознакомится с условием размещения быта своих сыновей, встретится с командованием.

В учебный центр в Печах прибыли около двух с половиной тысяч новобранцев-5

Евгений Федечко, рядовой нового пополнения:  
Хорошее отношение от наших руководителей, от сержантов, наших командиров взвода. Всегда прислушиваются к нашему мнению, помогают нам. Служить нужно и долг родине нужно отдать.

После прохождения курса начальной военной подготовки 16 декабря в Печах состоится церемония принятия Военной присяги.

# общество # Армия Беларуси # Фотофакт # Владислав Будик

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