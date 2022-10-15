В Славгороде после реконструкции открылась больница. Несколько лет назад жители попросили об этом Президента

Новости Беларуси. Многочисленных гостей 15 октября встречает Славгород. Город стал площадкой областного фестиваля тружеников села «Дожинки» и к празднику заметно преобразился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После реконструкции здесь открылась центральная районная больница, которая объединила в себе стационарные и амбулаторные медицинские службы. Медучреждение обслуживает жителей не только города, но и района, а это около 13 тысяч человек. Два года назад во время открытия моста через реку Сож с просьбой обновить корпуса больницы к Президенту обратились жители Славгорода.

Елена Аксенова, главный врач Славгородской центральной районной больницы:

Здание учреждения построено в 1975 году, пришло время его обновить. Соответственно, по обновлению мы оснащали свои кабинеты новым оборудованием, новой мебелью, медицинской мебелью. В 2021 году начались ремонтные работы по реконструкции, и сейчас они подошли к своему завершению.

Марина Кожемякина, жительница Славгорода:

Плохая новость, что мы заболели, хорошая – что у нас открылась больница. Конечно, было нужно, потому что деток у нас больше становится, город наш растет.