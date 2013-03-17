В Силичах отмечают Масленицу: 5-часовая программа с блинами и развлечениями

Новости Беларуси. Лютый циклон не устоял перед горячими блинами. Широкая Масленица развернулась в Силичах. Организаторы подготовили пятичасовую развлекательную программу. Посмотреть на огненное шоу, поучаствовать в веселых конкурсах и, конечно же, поесть блинов белорусы приехали целыми семьями. Детей и взрослых встречали артисты, клоуны, ростовые куклы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, несмотря на восьмиградусный мороз сотни белорусов приехали в Силичи, чтобы весело и вкусно попрощаться с зимой. Ведь, как говорится, сколько блинов на Масленицу съешь - столько счастливых дней в году будет.

Блинное меню удивило разнообразием: толстые и тонкие, со сметаной, мясом, грибами, сгущенкой, джемом. За румяными оладушками выстроилась очередь.

Отказаться от веселых забав — значит не побывать на масленице. Одни боролись силами в перетягивании каната. Другие грелись, прыгая со скакалкой в руках.

Валенки вместо кеглей. Нашлось немало желающих поиграть в белорусский боулинг.

Сюрприз для самых маленьких. На праздник заглянули мультипликационные герои.

В честь Масленицы народные песни и дружные хороводы. А вот и символ уходящей зимней поры. Совсем скоро чучело сожгут на огромном костре. И тогда весна окончательно вступит в свои права.