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В Минске 18 марта на расчистку дорог выйдут дополнительные машины

17 марта 2013 15:10
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Новости Беларуси. Городской общественный транспорт Минска сегодня работает в штатном режиме. В связи с прогнозами синоптиков о понижении температуры, завтра на улицы столицы выйдут дополнительные машины. Сейчас автобусы и троллейбусы движутся согласно графику.  Правда, зачастую, им  мешают  автомобили, брошенные водителями на проезжей части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пупкевич, старший инженер по ОДД ОГАИ РУВД Заводского района г. Минска:
Движение затруднено припаркованным транспортом, который бросили владельцы на заметенной обочине. Убедительная просьба ко владельцам таких автотранспортных средств, прибыть к автомобилям и убрать их. В противном случае машины буду эвакуированы.  

# общество # Погода в Беларуси # Евгений Пупкевич

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