«Хавер» объединяет! На помощь коммунальщикам в уборке снега пришли целые семьи

Новости Беларуси. Наиболее сложной ситуация остается в спальных районах Минска, в частности во дворах, которые сегодня буквально утопают в снежных сугробах. Поэтому основной фронт работ сейчас смещается из центра города к окраинам. Здесь на помощь коммунальным службам приходят обычные горожане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Примечательный факт: в эти непростые дни минчане проявили необыкновенную сплоченность. Примеров взаимовыручки немало: как на дорогах, где водители побросали свои машины, чтобы вытолкать застрявший рейсовый автобус, так и в собственных дворах. Чистить территорию у своих подъездов столичные жители вышли целыми семьями.

Суровый, невероятно снежный и морозный - таким запомнят март-2013 белорусы. Иностранный гость «Хавер» обрушил всю свою мощь на ожидающих весны и потепления людей. Удивил, но не сломал.

Житель Минска:

Февраль, январь - бывало, а в марте - никогда, не припомню такого. Взаимовыручка присутствовала. Без этого никак.

Минск и другие города и местечки Беларуси эти два дня напоминают большие муравейники. Улицы и дворы оккупировали тысячи людей с лопатами. Кто-то делал противоснежный инструмент сам — ловкость и смекалка приходили на выручку. Кто-то бежал в магазин и возвращался с лопатой для себя и соседа.

Наталья Лаздовская, заместитель директора по идеологической работе ЖРЭО Центрального района:

Справляемся, почему нет? Когда нас много, мы все сможем! Убирали на Ленина, 3-5. Жильцы помогали, лопаты были у нас в достаточном количестве. Сами подходили к нам, просили лопаты. Я, например, благодарна, был мужчина из подъезда №3, помог расчистить даже проезжую часть, помимо свое машины.

Житель Минска:

Много снега! Такое бедствие! Люди работают. Видел, такие же как я откапывали свои машины. Работали люди, работали дворники, работал ЖЭС. Лопата вот тоже ЖЭСовская, дали попользоваться на время, вернуть надо - вернем, когда откопаемся. Когда ездил по городу, то приходилось и помогать. Мне помогали. Я помогал.

Помогали, кто чем мог. Минчанин Василий Иванович на время тоже сменил профессию. Кабинетный работник ринулся расчищать снежные завалы вокруг гимназии. Говорит, такой вьюги в марте еще не видел, но о соотечественниках у него - только слова гордости.

Василий Неволин, житель:

Водители были благосклонны, подвозили замерзших пассажиров со стоянок до дома. Я сам кстати, двух человек довез. Минчане очень хорошо все это перенесли, отнеслись стойко к этому снегопаду, стихии. Бросили клич, что надо помочь гимназии освободиться от снега. Все откликнулись очень дружно, я в том числе.

Сражаться со снежным апокалипсисом выходили дворами, коллективами и семьями. Люди уже сегодня думают о завтрашнем дне. Расчищают школьные территории и у детских садов.

Илья Селищук, ученик 9 «Г» класса Гимназии №13 Минска:

Слаженная команда, интересные люди, работа кипит. Снег был чуть ли не по шею, пройти было просто нереально. Вчера пытались тоже убрать, но ничего не получалось, потому что вьюга, метель. Сегодня вот лучше, солнышко.

Помогали, кто чем мог. В эти невероятно снежные дни белорусы спешили на выручку совершенно незнакомым людям. Выталкивали из снежных заносов автомобили и даже автобусы. Подвозили стоящим в пробках еду, теплые вещи и бензин. Откапывали дома — двери некоторых зданий оказались заблокированы снежной массой, и жители просто не могли выйти. Расчищали улицы и дворы, парковочные места. Причем на свои и чужие не делили.

Циклон с экстравагантным названием Хавьер так или иначе затронул жизнь практически каждого белоруса. Где-то выпала декадная, а где-то и вся месячная норма осадков. «Откапываться» от весеннего бедствия с зимним характером придется еще не один день. Но белорусы уже показали и доказали: человеческое неравнодушие и сплоченность сдвинут любые горы.