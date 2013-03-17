Воздушное сообщение полностью восстановлено: рейсы всех компаний осуществляются без задержек

Новости Беларуси. Два авиарейса прибыли сегодня утром в Минск с опозданием и еще два были задержаны, однако, как сообщили в Национальном аэропорту Минск, на данный момент рейсы всех компаний вылетают и прилетают без задержек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешние выходные для всех коммунальных и специальных служб оказались не просто рабочими, а по-настоящему трудными и напряженными днями. В ликвидации последствий непогоды по прежнему участвуют подразделения спасателей, ГАИ и военные. Дороги республики убирают несколько тысяч единиц техники.

Спасатели за минувшие сутки освободили из сугробов более 200 транспортных средств, среди которых легковые и грузовые автомобили, рейсовые автобусы, машины скорой медицинской помощи.

Между тем, сегодня обстановка в регионах уже спокойнее, чем накануне. Движение на всех автотрассах республики восстановлено, в пострадавшие от непогоды населенные пункты возобновляется подача света: еще вчера вечером без электроэнергии оставались сотни поселков и деревень.