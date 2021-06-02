«К ней надо подходить как к малому ребёночку». Как в Беларуси выращивают капусту, спрос на которую не пропадает за границей?

В могилевском хозяйстве «Кадино» знают секрет, как из крохотного семечка вырастить сочный кочан. На капустной посевной побывала Юлия Мычка.

Новости Беларуси. Полтора миллиона долларов планируют заработать аграрии Могилевской области на экспорте свежих овощей помимо картофеля. Под такие культуры на Могилевщине отвели больше 600 гектаров земли, и почти вся она уже засажена и засеяна витаминными сортами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Царица овощей – капуста, одна из последних, кто отправился в открытый грунт.

Чтобы урожай капусты не подкачал к посевной, в хозяйстве начали готовиться еще в конце зимы. В кассеты семена высевали в марте. К концу весны рассада полностью окрепла. Шесть листиков и упругая корневая система – сигнал, что время отправлять капусту в грунт.

Юлия Мычка, корреспондент:

Эту рассаду «разбудили» в местных теплицах в пять часов утра. Капусту выращивают по эксклюзивной технологии, которой более 25 лет.

Секрет той самой эксклюзивной технологии уже 20 лет хранит начальник участка открытого грунта Нина Таланкова. Без навоза и песка на чистом торфе с идеальными пропорциями микро- и макроэлементов здесь выращивают капусту разных сортов.