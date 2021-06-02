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«К ней надо подходить как к малому ребёночку». Как в Беларуси выращивают капусту, спрос на которую не пропадает за границей?

02 июня 2021 19:53
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Новости Беларуси. Полтора миллиона долларов планируют заработать аграрии Могилевской области на экспорте свежих овощей помимо картофеля. Под такие культуры на Могилевщине отвели больше 600 гектаров земли, и почти вся она уже засажена и засеяна витаминными сортами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Царица овощей – капуста, одна из последних, кто отправился в открытый грунт.

В могилевском хозяйстве «Кадино» знают секрет, как из крохотного семечка вырастить сочный кочан. На капустной посевной побывала Юлия Мычка.

«К ней надо подходить как к малому ребёночку». Как в Беларуси выращивают капусту, спрос на которую не пропадает за границей?-1

Чтобы урожай капусты не подкачал к посевной, в хозяйстве начали готовиться еще в конце зимы. В кассеты семена высевали в марте. К концу весны рассада полностью окрепла. Шесть листиков и упругая корневая система – сигнал, что время отправлять капусту в грунт.

«К ней надо подходить как к малому ребёночку». Как в Беларуси выращивают капусту, спрос на которую не пропадает за границей?-4

Юлия Мычка, корреспондент:
Эту рассаду «разбудили» в местных теплицах в пять часов утра. Капусту выращивают по эксклюзивной технологии, которой более 25 лет.

Секрет той самой эксклюзивной технологии уже 20 лет хранит начальник участка открытого грунта Нина Таланкова. Без навоза и песка на чистом торфе с идеальными пропорциями микро- и макроэлементов здесь выращивают капусту разных сортов.

«К ней надо подходить как к малому ребёночку». Как в Беларуси выращивают капусту, спрос на которую не пропадает за границей?-7

Нина Таланкова, начальник участка сельхозпредприятия:
Особенность рассады капусты: ее надо вовремя посеять, подкармливать, поливать – она очень любит воду, чтобы мы ее поливали каждый день. Чуть не польем, она начинает засыхать, увядать. Поэтому к ней надо подходить как к малому ребеночку: вовремя двери открыть, закрыть, полить, покормить.

«К ней надо подходить как к малому ребёночку». Как в Беларуси выращивают капусту, спрос на которую не пропадает за границей?-10

Из пяти теплиц четыре уже пустые. В последнем парнике немного экзотики. Более капризные сорта брокколи и цветная капуста отправятся на могилевские поля.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Нина Таланкова # Екатерина Лактионова # Денис Силкин # Фотофакт

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