В Щучинском райисполкоме рассказали, с какими просьбами чаще всего приходят граждане

Прямые телефонные линии и личные приемы граждан. Такие формы работы в Беларуси пользуются популярностью и уже доказали свою эффективность. Населению они помогают решить проблемы, а представителям власти – сделать анализ проводимой работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе самых актуальных по-прежнему вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства и состояния дорог. В Щучине не хватало детской площадки – игровой комплекс построили с участием сенатора

Большое количество обращений касается также состояния дорог. Каждое из них рассматривается детально. Некоторые проблемы с помощью ямочного ремонта можно решить буквально на следующий день. Бывают ситуации, которые требуют изготовления проектно-сметной документации, получения разрешения и выделения финансовых средств. Составляя план ремонта дорог, на обращения граждан ориентируются. Недавно обновили в городском поселке Желудок улицу Краснопартизанскую. Тоже по просьбам жителей.

Евгений Винчо, заместитель председателя Щучинского райисполкома:

Были выделены денежные средства, было сфрезировано существующее пришедшее в негодность асфальтобетонное покрытие и было произведено устройство нового покрытия. Там были устроены и новые тротуары, дорожная разметка, поэтому для жителей городского поселка Желудок это было такое знаковое событие.

Слушать и слышать людей – главное требование Президента в работе с людьми. Прямые телефонные линии, приемы граждан, в том числе выездные, и даже стримы в соцсетях – абсолютно различные форматы используются в общении с населением. Всего за 2023 год Щучинским исполкомом рассмотрено 338 обращений. Более 150 из них поступило во время прямых линий. Они проходят каждую субботу с 9:00 до 12:00.

Елена Михальцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Щучинского райисполкома:

Самыми актуальными вопросами являются вопросы жилищного фонда, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ремонта дорог, снос деревьев, в том числе и в местах погребения, вопросы архитектуры и строительства, вопросы землеустройства, самые актуальные категории для жителей нашего региона, вопросов жилищно-коммунального хозяйства – 36 % от общего состояния.