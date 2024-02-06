В Щучине не хватало детской площадки – игровой комплекс построили с участием сенатора

О примерах успешного взаимодействия, а также об эффективности прямых линий и приемов граждан расскажет Алена Жиборт.

Прямые телефонные линии и личные приемы граждан. Такие формы работы в Беларуси пользуются популярностью и уже доказали свою эффективность. Населению они помогают решить проблемы, а представителям власти – сделать анализ проводимой работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе самых актуальных по-прежнему вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства и состояния дорог.

Примерно год назад многодетная семья Болтрукевич из Щучина переехала в новую квартиру. Здесь очень не хватало детской площадки. Ребятам приходилось искать их в соседних дворах. Сейчас проблема решена. Площадка появилась в начале года. Местные жители называют ее рождественским подарком. И это не просто песочница и горка, а целый игровой комплекс с качелями, лестницами и скалодромом. Есть также карусель и качалка-балансир. Все белорусского производства.

И хоть на календаре еще февраль, площадка не пустует. Игровой комплекс пользуется популярностью у ребят со двора, а также у мальчишек и девчонок, которые учатся в расположенной рядом гимназии. Сейчас, к примеру, у первоклассников час здоровья и спорта.

Светлана Болтрукевич, жительница Щучина:

Мы рады видеть здесь деток из соседних домов, из гимназии, со школы, и, я надеюсь, этим летом здесь будет шумно от детских голосов, здесь очень много деток будет.

Новая детская площадка появилась уже через месяц после обращения Светланы на прямую линию, которая проходила в райцентре. Просьба требовала поиска финансирования. Игровой комплекс для нее и детей стал приятным сюрпризом.