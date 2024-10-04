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Более 600 товаров и свыше 200 предприятий претендуют на получение Государственного знака качества

04 октября 2024 07:28
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На высшую степень оценки претендуют более 600 товаров и свыше 200 предприятий Беларуси. Первые обладатели высокопрестижной награды – Государственного знака качества – станут известны уже скоро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 600 товаров и свыше 200 предприятий претендуют на получение Государственного знака качества-2

Церемонию вручения планируется приурочить ко Всемирному дню качества. Товары, которые претендуют на присвоение знака отличия, должны быть безукоризненными и конкурентоспособными на международных рынках. Такую задачу в начале года поставил Президент. Продукцию для награждения производители определяли самостоятельно и проводили сравнительный анализ показателей ее качества с лучшими отечественными или зарубежными образцами. Сейчас Госстандарт анализирует поступившие заключения и результаты онлайн-голосования потребителей. Они оценивали показатель эстетичности.

# Госнаграды

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