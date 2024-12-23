В «Школе молодого избирателя» прошла дискуссия с председателем Совета Республики
Для более чем 88 тысяч белорусов нынешняя избирательная кампания первая в жизни. Для тех, кто впервые придет на участки для голосования, это весьма ответственный шаг. И здесь очень важно сделать осознанный выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в БГУ, например, работала «Школа молодого избирателя». Сегодня ее слушатели встретились с председателем Совета Республики. Обсудили с Натальей Кочановой не только предстоящие выборы, но и множество других тем: от национальной безопасности до социальной политики.
Главная цель «Школы молодого избирателя» – повысить электоральную грамотность молодых белорусов. В течение двух недель ребята готовили командные проекты на тему «Предвыборный штаб». Кроме того, у студентов была возможность принять участие в познавательной дискуссии с опытными экспертами и политологами.
Артем Палаш, студент 3-го курса исторического факультета БГУ:
Встречи с высшими должностными лицами нашей страны всегда дают нам возможность как молодежи задать какие-то интересующие вопросы и получить компетентные ответы, так сказать, из первых уст. Мне как историку хотелось бы отметить несколько важных моментов в проведении подобных встреч. Это, во-первых, возможность в том числе и донести в дальнейшем до моих сверстников те ответы, которые были получены мной при встрече с высшими должностными лицами.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Такая инициатива, которая сегодня здесь есть, в Белорусском государственном университете, «Школа молодого избирателя», по-моему, она очень достойна такого продолжения. Мне кажется, другие вузы могут использовать это в своей работе. Почему? Потому что ребята глубоко изучили избирательный процесс и те законы, которые действуют в нашей стране, определяя это важное политическое событие для любого государства. Кроме того, они попробовали даже написать программы кандидатов в Президенты. И для нас интересно, я попросила потом дать ознакомиться нам с этими программами. Почему? Потому что увидеть программу глазами молодого человека, студента – это очень важно.
Итоги работы «Школы молодого избирателя» подведут уже завтра. Будет определен лучший проект, а его создатели в награду получат специальные сертификаты.