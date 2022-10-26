В школах страны могут ввести курс «История Беларуси в контексте всемирной истории»

Планируется, что уже в 2027 году выпускники будут сдавать экзамен по этому предмету. Стратегию перехода к интегрированному курсу представили на Совете по исторической политике. Он создан при Администрации Президента и работает с начала года по распоряжению главы государства под патронажем Национальной академии наук.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

В этом году вносился, рассматривался вопрос о преподавании истории белорусской государственности в вузах. Подготовлено соответствующее учебное пособие. Работала группа энтузиастов-ученых. Вопрос обсуждался неоднократно, рассматривался на заседании Совета по исторической политике. Вот мы сегодня тоже послушаем, как же идет преподавание в вузах, как воспринимают студенты, какой интерес. Тем более этот год преподавания не экспериментальный, но мы должны сделать выводы, может быть, внести какие-то изменения в этот курс с учетом восприятия, мнения преподавателей, которые проводят лекции, семинары в вузовских аудиториях.