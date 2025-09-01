В школах Беларуси прошёл единый урок «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаём будущее»

Начало нового учебного года – символ преемственности поколений, добра, знаний и памяти. В этот день во всех общеобразовательных учреждениях Беларуси проходит единый первый урок под названием «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичной школе №180 для первоклассников его провел министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Школа уже более 20 лет сотрудничает с МЧС. Глава ведомства акцентировал внимание на значении сохранения памяти о героическом прошлом белорусского народа. Он объяснил детям, как важно помнить о ценностях мира и независимости, которые были завоеваны предыдущими поколениями.

Анна Сребняк, учащаяся средней школы №180 Минска:

У меня сегодня двойной праздник в честь того, что я иду в первый класс и у меня сегодня день рождения. Я хочу в школу на первый урок. Грустно прощаться с летом, но я уже иду в школу и мне это не очень волнительно.

После урока ребят ждет необычное мероприятие «Чай с министром», где в неформальной обстановке они смогут задать вопросы и пообщаться с главой МЧС.