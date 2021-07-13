Не только поликлиники и больницы. В Минске есть 84 пункта, где можно сделать прививку от коронавируса

Новости Беларуси. В столице продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Минчане, желающие привиться, теперь могут найти удобный пункт вакцинации с помощью интерактивной карты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На ней отмечены 84 пункта, где можно привиться. Это не только поликлиники и больницы, но и крупные магазины и торговые центры города.

«Мне позвонили, я пришёл». Четыре белоруса о том, как решились сделать прививку от коронавируса

Прием в пунктах вакцинации осуществляется по графику работы объектов, в которых они находятся. Желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт.