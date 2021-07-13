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Не только поликлиники и больницы. В Минске есть 84 пункта, где можно сделать прививку от коронавируса

13 июля 2021 15:14
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Новости Беларуси. В столице продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Минчане, желающие привиться, теперь могут найти удобный пункт вакцинации с помощью интерактивной карты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не только поликлиники и больницы. В Минске есть 84 пункта, где можно сделать прививку от коронавируса-1

На ней отмечены 84 пункта, где можно привиться. Это не только поликлиники и больницы, но и крупные магазины и торговые центры города.

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Прием в пунктах вакцинации осуществляется по графику работы объектов, в которых они находятся. Желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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