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Его подкармливают, и он даже привык к людям. Откуда в центре Минска появился птенец чайки?

13 июля 2021 15:19
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Новости Беларуси. На обед размороженная салака и кошачий корм с лососем. Минчане подкармливают птенца чайки, который поселился у музея кино, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его подкармливают, и он даже привык к людям. Откуда в центре Минска появился птенец чайки?-1

Птица там живет уже неделю. За это время пернатый успел подружиться с сотрудниками музея. Каждый день они подкармливают птенца и переживают за его успехи в освоении полета.

Его подкармливают, и он даже привык к людям. Откуда в центре Минска появился птенец чайки?-4

Кстати, детеныш уже успел привязаться к одной из сотрудниц музея, он ее сопровождает, если той надо отойти на обед или по делам. К слову, оказалось, что птенец все же не один. Изредка к нему прилетают родители – пара взрослых чаек.

Откуда взялся птенец чайки в центре Минска, сотрудники музея пока не выяснили. Подозревают, что где-то на крышах должны гнездиться чайки. А пока птенец не улетел, его с удовольствием фотографируют проходящие мимо люди.

# Птицы # общество # Фотофакт

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