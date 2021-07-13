Его подкармливают, и он даже привык к людям. Откуда в центре Минска появился птенец чайки?

Новости Беларуси. На обед размороженная салака и кошачий корм с лососем. Минчане подкармливают птенца чайки, который поселился у музея кино, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Птица там живет уже неделю. За это время пернатый успел подружиться с сотрудниками музея. Каждый день они подкармливают птенца и переживают за его успехи в освоении полета.

Кстати, детеныш уже успел привязаться к одной из сотрудниц музея, он ее сопровождает, если той надо отойти на обед или по делам. К слову, оказалось, что птенец все же не один. Изредка к нему прилетают родители – пара взрослых чаек.

Откуда взялся птенец чайки в центре Минска, сотрудники музея пока не выяснили. Подозревают, что где-то на крышах должны гнездиться чайки. А пока птенец не улетел, его с удовольствием фотографируют проходящие мимо люди.