В Сеницах Минского района построили дома на канализационных сетях: 6 лет виновного нет, жилье пустует

Новости Беларуси. Поводом для следующего сюжета стал звонок на горячую линию телеканала СТВ. С жалобой обратились жители поселка Сеницы, которые рассказали о замороженной стройке в агрогородке.

Вот уже почти шесть лет около десяти домов стоят бесхозные. С каждым годом они приходят все в более плачевное состояние. Кроме того, их уже облюбовали бомжи. Кому принадлежит недвижимость? И почему стройка заморожена вот уже несколько лет, узнала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже почти шесть лет около десяти домов стоят бесхозные. С каждым годом они приходят все в более плачевное состояние. Кроме того, их уже облюбовали бомжи. Кому принадлежит недвижимость? И почему стройка заморожена вот уже несколько лет?

Леонид Савкин живет в поселке уже почти полвека. Лично видел, как начиналось масштабное строительство под боком и как в один момент все остановилось. Как потом оказалось - надолго. Вот уже почти 6 лет дома в поселке есть, а хозяина нет. Такое жилье сегодня облюбовали бомжи.

Леонид Савкин, местный житель:

Собирались здесь бомжи, наркоманы. Вчера иду, в крайнем домике тоже сидят.

О том, что строительство обещало быть масштабным и что хозяин все-таки у недостроенного жилья есть, делится по секрету другой собеседник. Евгений Ашимов тоже местный житель. Говорит, строительство развернул «Минский Агросервис». Возвести планировали 16 домов, но отстроили всего половину. Дальнейшая стройка оказалась невозможной, так как под землей пролегает канализация.

Евгений Ашимов, местный житель:

Вот эти домики нормально стоя, а вот так коробка без крыши стоит углом на канализации, что ни по каким нормам не проходит. А следующие дома должны были строится по этой линии. Соответственно, прямо на трубе.

О том, что земля не бесхозная, подтверждают и в сельском совете. Когда-то этот участок государство лично выделило тогда еще «Райагросервису» на безвозмездной основе.

Наталья Жук, председатель Сеницкого сельского совета:

Собственником данных законсервированных зданий и землепользователем является предприятие «Райагросервис» Минского района.

Сегодня в «недожильё» часто наведываются непрошеные гости. Об этом знают и в «Минском Агросервисе», но лишь разводят руками. К слову, замороженная стройка досталась им в наследство от предыдущих владельцев - «Минского Райагросервиса», который в последствии реорганизовали. Оказалось, тогда закончить строительство попросту не хватило финансов. В итоге, дома пришлось заложить банку. И вот спустя 6 лет, уже у новой организации, деньги все-таки нашлись.

Виктор Ярош, заместитель директора ОАО «Минский агросервис»:

На сегодняшний день проделана огромная работа по этим домикам в части оформления документации. Мы законсервировали их, получили на каждый из объектов свидетельство госрегистрации и провели оценку.

Как только кредит будет уплачен, дома, как говорится, можно будет «пустить в оборот». Правда, достраивать жилье «Агросервис» не планирует. В таком виде по оценочной стоимости оно будет предложено сотрудникам компании. Если желающих завершать начатое не найдется, дома выставят на аукционе по рыночной цене.

Однако, заинтересует ли такое предложение покупателей? Вопрос пока открытый и для самих владельцев «недожилья».

Виктор Ярош, заместитель директора ОАО «Минский агросервис»:

Тут речь идет конкретно по выносу сетей канализации. По остальным сетям - за собственные средства.